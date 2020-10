PARIM AEG KOLIMISEKS: aga kas kasutada kolimisfirmade abi või peaks ise hakkama saama?

Kolimisfirmade palkamine tuleb päevakorda siis, kui on vaja vahetada elukohta, kontorit või lihtsalt vedada suuremaid asju ühest kohast teise. Koos ideega kolimisfirma poole pöörduda tikuvad pähe ka mõtted, miks ei tasuks võõraid oma vara juurde usaldada. Ja kas üldse peaks, äkki võiks olla suutlik ning ise hakkama saada?

Eesti suurim ja kogenuim kolimisfirma AVA-Ekspress toob välja klientide kõige sagedasemad hirmud ja mõtted ning vastab – on neil siis tõepõhi all või mitte.

Mis siis, kui kolimisfirma lõhub mõne minu asja?

Seda juhtub küll väga harva. Kuid kui kolimisfirma kahjustab midagi või miski puruneb, siis vastutab kolimisettevõte juba vastavalt võlaõigusseadusele (seetõttu ongi oluline, et tellitakse päris ettevõte, mitte internetiavarustest või kuulutuselehest leitud kaks meest ja kaubik). Suurtel ettevõttetel on selliste seadusest tulenevate kahjude kompenseerimiseks sõlmitud vastutuskindlustused, AVA-Ekspressil on see summa näiteks 100 000 eurot. Lisaks on võimalik igale tellimusele soetada veel lisakindlustus, kui esemed on väga hinnalised või erilised.

Mis siis, kui midagi kaob kolimisel ära?

Taaskord juhtub seda ülimalt harva. Enamasti on kadumine seotud sellega, et mingi ese on jäänud maha suletud ukse taha või on mõni silt kasti pealt ära tulnud. Või siis on hilisemal vaatlusel kadunud asjad sattunud hoopis kuhugi teise kasti – oma kogemusest lähtuvalt me alustamegi tavaliselt lähte- või sihtkoha ülevaatusest. Teine variant on, et laseme kliendil uues kohas rahulikult kõik esemed oma kohtadele paigutada, sest kadunud asjad ei jää tavaliselt kadunuks. Kui aga asju ikkagi üles ei leita, vastutab firma nende eest samamoodi nagu eelpool välja toodud punktis.

Kolimise jaoks kulub palju aega.

Ei, seda kindlasti mitte. Kui võtta kolimine ette ise, siis võib selleks kuluda päev või paar ja kaasnema kipub karm seljavalu. Kui aga usaldada kolimine spetsialistide kätte, kes on harjunud viis päeva nädalas kappidega trepist alla-üles jooksma, siis saab keskmise kahetoalise korteri kolitud paari-kolme tunniga.

Kui tahta kvaliteetset firmat, siis on see ilmselt väga kallis teenus.

Hindade erinevus kolimissektoris on pigem väike ning pisemad tegijad teevad enamjaolt tööd samade hindadega mis suurimad. Hinna ja kvaliteedi suhte osas on suured kindlasti omajagu ees, kuna kogemust on rohkem. Soovituslik on alati tellida kolimine tükk aega ette, sest siis on kõige suurem võimalus saada hea hind. Samuti tasub alati müügimeeskonnale mainida kusagilt mujalt saadud head hinda, sest pea iga kord suudetakse teha odavam või vähemalt samaväärne pakkumine. Klient saab kolimise sama odavalt, kuid turvalisemalt ja kvaliteetsemalt.

Suurfirmadega kaasneb palju bürokraatiat ja lepinguid.

Tegelikult ei kaasne suurettevõtetega koostöö tegemisel üldse midagi rohkemat kui tehes seda kuulutuseportaalist leitud meeste ja autoga. On ainult vaja saata meile päring, millele vastame hinnaga, seejärel soovitud hind ja aeg kinnitada ning järgmiseks jääb oodata kolijate saabumist. Nii lihtne see ongi, mitte mingit bürokraatiat. Lisaks on võimalik teenuse eest tasuda kohapeal kaardiga, justkui lihtsalt poodi minnes. Seega on suurettevõtetelt tellimine kohati isegi mugavam. Meie eesmärk pole teha inimese jaoks kolimine keeruliseks, vaid võimalikult lihtsaks ja murevabaks.

Pean kolimisfirmale vajalikud esemed (näiteks pappkarbid) ise võimaldama. Või pean nende eest juurde maksma?

Ise pole kindlasti tarvis karpe muretseda, siin saame alati aidata. Meil on olemas ülitugevad ja poehinnast odavamad kolimiskastid (milles saab hiljem väga hästi kasvõi kümneid aastaid oma asju hoida), odavamad plastikust rendikastid või taaskasutatud kolimiskastid. Suuremate kolimiste puhul võime enda poolt rendikastid tasuta anda, kõike saab alati läbi rääkida.

Kolimisfirmaga kolida on mõtet ainult suuremat kogust asju.

Loomulikult on kolimisfirmast alati enim kasu, kui kolitakse suurt mitmekorruselist maja. Samas ei saa kindlasti öelda, et vaid suurema koguse asjade kolimine oleks mõtekas. Juba ühe diivani ja pesumasina viimine ühest linna otsast teise vajab tavaolukorras väga suurt pingutust (kaubiku rentimine, asjade alla tassimine, kulunud aeg), mille saab täielikult nullida võttes kõne kolimisfirmale. Kolimisfirma tuleb kohale, viib kiirelt ja mugavalt asjad uude kohta, paneb need täpselt nii nagu vaja ning ongi asi tehtud – ilma mingisuguse vaevata. Tihti tellitakse meilt ainult ühe kapi trepist üles kandmine või mõne eseme vahetus korterite või büroode vahel. See on lihtsalt nii palju mugavam ja lõpuks ka soodsam kui kogu protsess ise läbi teha.

Kui mees on majas, siis peab tema ise kõik kolima.

Esialgu kipub kolimine tunduma justkui lihtne asi, mida ette võtta – eriti, kui mees on majas. Paraku on kolimine täis erinevaid nüansse. Näiteks on erinevatel mööbliesemetel ja seadmetel erisugused viisid, kuidas neid tõstma ja autosse kinnitama peab, et need ei saaks kahjustada või ei teeks kolijatele liiga. On väga spetsiaalsed kolimistekid, mahukiled, kolimiskastid ja pakkimistehnikad, mis tagavad turvalise esemete transpordi uude kohta. Ise kolides pole seda võimalik teha, eriti mitte tasemel, mida suudavad professionaalsed kolijad. Ning lõppkokkuvõttes on kogu protsess palju tülikam ja riskirohkem kui kolijate kutsumine. Meil on tellijate hulgas palju neid peresid, kes esialgu plaanisid kolimise ette võtta ise. Aga kui pärast esimese kapi alla tassimist ning portsu kastide ära viimist oli möödunud mitu tundi, siis saadi aru, et kolijate tellimine säästab nii tervist kui närve.

Peamine klient on naine.

Jah, väga tihti on kolimise juures sedamoodi. Naine hoolitseb kodu ja eriti uude koju jõudmise eest ning seetõttu tegeleb ka plaanide ja korraldustega pisut rohkem. Mehed kipuvad pigem sõprade ja rendibussi peale lootma, aga kolimise päeval võivad alt vedada nii sõbrad kui buss. Siis on nii või naa vaja kolimisfirma appi tellida. Targem on alati juba algusest peale teha kolimine võimalikult murevabaks ning seda meie kliendid ka soovivad.

Mind jäetakse oma kolimisega pärast tellimist üksi.

Ei, seda kindlasti mitte – me aitame kõikide võimalike küsimuste ja muredega. Kõik, mis vajab täpsustamist, selgitamist või lihtsalt südamerahuks läbiarutamist, saab kindlasti vastuse. Eesmärgiks on ikkagi rahulolev klient ja võimalikult mugav kolimine. Näiteks aitame hea meelega markeerimistehnikate, pakkimistehnikate ja logistika osas, mis on alati kolimisel suured murekohad ning mida kardetakse.

