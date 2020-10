Õlekõrs üürileandjale: KoduLine’i veebiplatvormiga leiad üürniku, kes ka maksab

Mõni päev tagasi üllatas KoduLine’i veebiplatvorm uue teenusega, kus nüüd on võimalik ka üürileandjatel leida sobiv maakler, kes nende korteri korrektselt ja turvaliselt välja üürib. Maakleri kaasamine suurendab oluliselt võimalust leida usaldusväärne ja maksejõuline üürnik. Korrektselt vormistatud leping, üleandmisakt ja taustauuring kuuluvad maaklerite igapäevatöö juurde.

Üürikorterite saadavus on sügisperioodil endiselt lai, kuid vajadus, mis oli suurem just suve lõpus, on natuke raugenud. Enamik inimesi, kes otsisid eluaset seoses õppima asumise või tööle minemisega, on koha juba leidnud. Hindade puhul ei ole suurt muutust olnud.

Hinnanguliselt on Eestis praegu ligi 100 000 leibkonda, kes elavad üürikorterites. Üürileandjaid on alla 90 000. Pooled üürnikest elavad pikka aega ühes ja samas üürikorteris. Ühes kuus tehakse umbes 400–500 üürilepingut.

Üürilepinguid sõlmitakse aina enam tähtajatult, kuna see annab paindlikuma võimaluse leping vajaduse korral üles öelda. Seaduse järgi tuleb sellest teisele poolele ette teatada kolm kuud.

Endiselt on atraktiivsemateks piirkondadeks kesklinn ja selle ümbrus, kuid aina enam otsitakse ka linna lähistele suuremaid perekortereid, mida nii lihtne leida pole.

Üürikorterite hinnatase on linnade võrdluses erinev, kus laias laastus võib hinnakäärid kokku võtta nii, et kui heas korras kahetoaline korter Tallinna kesklinnas maksab 500–600 eurot kuu, siis Tartus saab taolise korteri 400–500 euro ja Pärnus praegusel hooajal 200–300 euroga. Narvas on hinnad 150–250 euro ringis.

Üürileandjatel on kindlasti mõistlik kaasata üüriprotsessi maakleri kogemus ja oskused, sest see vähendab oluliselt riski saada varalist või rahalist kahju. KoduLine’i veebiplatvormi uus teenus annab selleks suurepärase võimaluse, sest üürileandja saab selle abil omale sobiva maakleri valida!