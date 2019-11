Naised, usaldage oma mehi

Kui mees ütleb, et ta on leidnud kõige geniaalsema abivahendi, mille abil kodus jälle midagi automatiseerida või elu lihtsustada, siis tavaliselt see nii ei ole. Kui aga tegemist on Danfoss Eco 2 nutitermostaadiga, siis täpselt nii ka on – tegemist on abivahendiga, mis teeb su elu kodus lihtsamaks, toatemperatuuri ühtlasemaks ning mis salata – küttearved märgatavalt väiksemaks.

Kui oled renoveerimas korteri või maja küttesüsteemi, siis on selge, et spetsialistid teavad hästi, millised termostaadid tuleks radiaatoritele paigaldada. Tõsi, sul on alati võimalus selles osas kaasa rääkida, kuid enamasti on vastava ala ehitusmeestel oma nägemus kasutatavatest vahenditest olemas ning neid tasub usaldada. Samas on võimalik termostaate ka iseseisvalt vahetada. Kui nii toimida, siis tänapäevases nutikas maailmas ei ole seda mõtet teha muul moel kui targalt ja nutikalt!

Kõigepealt – mis on termostaat? Termostaati võib lihtsustatult nimetada ka temperatuuriregulaatoriks. Teate küll – see on see vidin, mis on igas kontoris ja kodus radiaatori küljes, pakkudes võimalust sättida toatemperatuuri vastavalt soovile.

Täpselt selline on ka Danfoss Eco 2 – temperatuuriregulaator, mis aitab kodus või miks mitte ka tööl ruumitemperatuuri sobivaks seadistada. Vahe peitub selles, et ta on targem – palju targem ning osavam kui tavaline „rumal“ termostaat. Danfoss Eco 2 termostaat ei erine teistest tööpõhimõtte poolest, sest eesmärk on ju ikka sama: reguleerida radiaatoritesse voolava kuuma vee kogust ning selle kaudu radiaatorite temperatuuri. Sisseehitatud nutifunktsioonid lubavad seda kõike märksa targemini teha, andes võimaluse kokkuhoiuks ning küttekuludelt säästmiseks.

Danfoss Eco 2 ühildub sinu telefoniga Danfoss

Danfossi uue põlvkonna termostaatide ajuks on sinu nutitelefon ning sellesse paigaldatav rakendus, mis teeb Eco 2 termostaadi kasutamise lihtsaks ning igale tehnikahuvilisele põnevaks. Režiimide hulgast saab valida ning seadistada sobiva temperatuuri ööks, päevaks ning isegi puhkuseks, mil üldse kedagi kodus ei ole. Ühe rakendusega saab siduda kasvõi kümme termostaati ehk radiaatorit ning nende juhtimine käib lihtsa nupuvajutusega. Täpselt nii võibki olla sinu magamistoas päeval 22 kraadi sooja, öösel 18 ning nädalase soojamaapuhkuse ajal vaid suisa 15 kraadi. Temperatuuri mõõdab termostaati paigaldatud kraadiklaas, mis tagab etteantud ajaks taas just sinu soovile vastava temperatuuri. Alles on ka vana hea keeratav funktsioon ning ekraan, mis annavad manuaalse seadistamise võimaluse, kuid kõige mugavam on asju siiski moodsal moel ajada – Bluetoothi ühenduse kaudu ning telefoniga.

Kokkuhoiust. Siin on paslik rääkida lihtsatest ning elulistest olukordadest. Kui kõige külmemal kuul, olgu selleks siis näiteks jaanuar, on radiaatorid valimatult terve ööpäeva põhja keeratud, siis on küttekulu kindlasti suur. Danfoss ise lubab, et Eco 2 termostaati kasutades võib kokku hoida kuni 30% oma igakuistest kuludest, mis küttehindasid arvesse võttes ei olegi eriti vähe. Oluline on osata nutitermostaat enda kasuks tööle panna. On ju teada, et toatemperatuur ei pea olema kogu aeg sama – üpris mõttetu on kütta korterit tööpäeval täie jõuga, kui kedagi ei ole kodus seda nautimas. Danfoss võimaldab aga seadistada režiimi „olen ära“ just näiteks tööpäevaks kella 9-17, andes sellega kokkuhoiu küttekuludelt. Testija, kes kasutas termostaate reguleerimaks lokaalsel gaasiküttel toimivaid radiaatoreid, suutis kokkuhoiuks saavutada ca 20% küttekuludelt. Suur asi seegi.

Nagu artikli alguses mainitud, siis küttesüsteemide vahetuse või renoveerimise puhul tasub alati spetsialiste usaldada. Kui tunned, et sooviksid oma kodu soojusteemad uuele tasemele viia, tasub alati kaaluda Danfoss Eco 2 termostaadi paigaldamist. Neid on hea ning lihtne panna olemasolevate termostaatide asemele ning seadistamine on samuti lihtsamast lihtsam.

Nüüd oluline osa naistele. Kui mees tuleb koju mingi nutividinaga, ning lubab sellega terve elamise paremaks muuta, tasub olla ettevaatlik. Kui mees tuleb koju aga Danfoss Eco 2 nutitermostaadiga, siis tasub teda usaldada – elu läheb mõnusamaks. Ja seda mitmel moel.