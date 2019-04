Moodne soojuspump sobib ka tavaliste radiaatorite kütmiseks

Oma kodule säästlikku küttelahendust otsivad inimesed ei kaalu enam, kas soojuspump või mõni muu lahendus, sest viimaste aastate kogemused on näidanud, et soojuspumbad töötavad kõikjal Põhjamaades äärmiselt efektiivselt, säästes nii energiat kui ka raha. Pigem huvitab inimest nüüd, missuguse pumba peaks ta valima, lähtudes oma maja või korteri konfiguratsioonist.

Kui maja juures on piisavalt maad maasoojuspumba kollektori torustiku paigaldamiseks, siis tuleks kaaluda moodsa inverterkompressoriga maasoojuspumba paigaldamist, mis võib vähendada küttekulusid kuni 80%. Kui aga vaba maapinda napib, siis pakuvad korralikku kokkuhoidu õhk-vesi-soojuspumbad, mis ammutavad soojust välisõhust ning suunavad selle vesiküttesüsteemi (radiaator- või põrandaküte).

Näiteks Rootsi firma Nibe Energy Systems on valmistanud õhk-vesi-soojuspumba NIBE F2120, mille sesoonne soojustegur (SCOP) ületab 5,0 piiri. See tähendab, et 1 kWh elektrienergia kasutamisel annab see soojuspump üle 5 kWh soojusenergiat. Antud soojuspumba eriomaduseks on veel, et isegi kui väljas on -25, ulatub selle soojuspumba küttevee pealevoolutemperatuur ikka veel kuni +63 kraadini. Nibe õhk-vesi-soojuspumpa saab kasutada ka vanade majade keskküttesüsteemides, mida on siiani köetud kas õli, gaasi, puidu, kivisöe või elektriga.

IBE F2120 on mõeldud ühendamiseks sisemooduliga NIBE VVM või juhtmooduliga NIBE SMO. Erineva võimsusega sisemoodulid võimaldavad valida sobiliku suurusega soojaveeboileri ning juhtida vaevata kogu süsteemi ka distantsilt. Kuumadel suvepäevadel võimaldab NIBE F2120 ka lisaseadmete kasutamisel jahutust.

Paralleelselt rootslastega on uue põlvkonna õhk-vesi-soojuspumbade loomisel suurt edu saavutanud ka Jaapani päritolu Mitsubishi Electric, kelle Suurbritannia vabrikus toodetud Ecodan C seadmed kasutavad unikaalset Zubadan küttetehnoloogiat, mis tagab soojuspumba efektiivse töö ka pakasega -28. Seejuures püsib pumba küttevõimsus muutmatuna kuni temperatuurini -15, mistõttu kasutab soojuspump oluliselt vähem sisendenergiat (elektrit) kui tavalised soojuspumbad.

Ecodan C seeria tootevalikus on erineva suurusega mooduleid, sh kompaktseid lahendusi, mis võimaldavad seadmeid paigutada ka väikestesse ruumidesse.

Tänapäevased õhk-vesi-soojuspumbad on varustatud kaugjuhtimise süsteemidega, mis võimaldavad jälgida ja juhtida soojuspumpa interneti teel. Vajadusel saab soojuspumpa ühendada ka lisakütteseadmega, nt õli-, gaasi-, pelleti- või muu katlaga.

Nii Nibel kui ka Mitsubishi Electricul on Eestis volitatud müüja ja paigaldaja, kes kasutab tootja poolt väljatöötatud projekteerimistarkvara, mis võimaldab majale valida sobiva soojuspumba ning arvutada välja ka kokkuhoidu võrreldes muu kütteliigiga, samuti aastast ekspluatatsioonikulu ja tasuvusaega. Seda on kliendil enne küttelahenduse valikut kindlasti tark teha, sest erinevad müüjad pakuvad erinevaid lahendusi, mida on tarbijal endal raske omavahel hinnata.