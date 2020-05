Loe, mida arvavad saate „Naabrist parem“ osalejad Cedrali voodrilauast

Saate „Naabrist parem“ käimasoleva hooaja kuuendas saates paigaldasid naabrid aja peale kiudtsemendist voodrilauda Cedral. Olenemata asjaolust, et naabrite puhul ei ole tegu elukutseliste ehitajatega, jäi lõpptulemus vägagi edev. Kuid kas nende voodrilaudade paigaldus osutus ka päriselt nii lihtsaks või oli tegemist pelgalt reklaamitrikiga?

Cedrali kiudtsemendist voodrilaudu tutvustatakse sõnadega „Lihtne paigaldada – materjali paigaldus ja töötlemine ei vaja eriteadmisi ning koos paigaldusjuhendiga saab kauni fassaadi ehitusega hakkama igaüks.“

Bestor

Mida arvavad asjast kamraadid Aare ja Urmas, kes paigaldasid ehk kõige keerulisemat profiili, milleks on ülekattega Cedral Classic? Tsiteerides Urmast: „Mis siin mõelda! Kui laud on vaja seina panna, tuleb ta seina panna. On varem pandud, pannakse ka edaspidi!“ Uurisime meestelt, kuidas paigaldusega tegelikult lood olid. „Kuna materjali olime varem näinud ainult messil, olid Cedrali osas enne paigaldamist teatud eelarvamused ja väike ebakindlus, aga kui materjal oli lahti pakitud ja esimesed lauad ka seinas, said esmased hirmud kummutatud. Paigaldusega saab ju hakkama tegelikult igaüks, aga eelnev ehituskogemus tuleb kindlasti kasuks. Kõige keerulisem osa oli ilmselt aluskarkassi ja esimese laua rihtimine, aga samas oli vajalik info juhendis olemas. Kui nüüd uuesti Cedralit paigaldaks, teeks eeltöö paremini, et paigaldus kiiremini läheks ja tulemus ideaalsem välja näeks. Lisaks ei paigalda täismõõtmetes voodrilaudu päris üksinda, sest halb on hoida ja need on kaalult natuke rasked ka.“ Kamraad Aare lisas veel, et ühte seina paigaldasid Cedrali voodrilaua tema kolleeg ja tütar.

Bestor

Cedral Clicki paigaldanud Kristjan ja Marleen, kes ühtlasi fassaadimängu võitsid, jagasid kiudtsemendist voodrilaua kohta samuti kiidusõnu. „Materjal pakkus positiivse üllatusmomendi, sest esiteks meenutas see välimuselt puitu – materjali tugevus tundus eriliselt hea ja paigaldusviis samamoodi.“ Kristjani sõnul ei olnud nad kumbki Marleeniga varem sellisest materjalist kuulnud, nägemisest rääkimata, seega juhend oli kindlasti suureks abiks. „Olime juhendiga tutvunud peamiselt eeltöö osas ehk uurinud, kuidas paigaldada stardiliistud, õhutusavad, kumm, klambrid jne. Esimesed paar klambrit panime ikkagi tagurpidi, vaatamata sellele, et olime juhendiga tutvunud. Proovimise käigus oli hästi lihtne aru saada, kuidas õigesti teha. Laudade paigaldus oli ladus, seal tuli lihtsalt jälgida, et otsad oleksid kohakuti ja hästi lõigatud, et tulemus jääks hea.“ Kristjani sõnul saab Cedrali paigaldusega hakkama igaüks: „Kui juhend tunniks kätte võtta, saabki kõik vajaliku teada. Paigaldus on ju nii lihtsaks tehtud, et väga raske on eksida. Kui sa eksid, saad sellest kohe aru. Kindlasti peaks olema ka abiline, siis on lihtsam. Aga paigaldusega saab hakkama igaüks.”

Bestor

Õed-superemmed Käthriin ja Käthlin, kes ainsatena paigaldasid Cedral Clicki vertikaalselt, jagasid samuti kiidusõnu, seda olenemata eelneva kogemuse puudumisest. „Lihtne paigaldus ja väga hea kvaliteet, kergesti hooldatav ning kui on vaja pesta, siis tuleb vaid „survekaga“ üle lasta – ja ongi puhas! Kindlasti soovitaksime materjali ka oma tuttavatele.“ Võistluse alguses tekitas õdedel veidi probleeme algusliistu paigaldus. Naiste arvates peaks eelneva kogemuseta inimesel olema kindlasti kogu aeg laserlood ees, mis kiirendaks paigaldusprotsessi märkimisväärselt. Õed-superemmed lugesid enne paigaldust juhendi läbi ja siis ei jäänudki muud üle kui paigaldama asuda. „Kaks naist koos – meie saime paigaldusega hakkama, nii et kindlasti saab siis igaüks.“

Bestor

Lifeisaview perekond Eero ja Mari-Anne paigaldasid Cedral Clicki horisontaalselt ja juhendiga tutvumiseks neil eriti aega ei jäänud, sest võistlus tabas neid üllatusena. Hoolimata sellest, et fassaadimängust perekond Lifeisaview võitu ei saavutanud, jagus neil siiski materjali osas ainult positiivset tagasisidet: „Toode ise on väga hea ja oleme megarahul. Meile meeldib, et see toode näeb välja nagu puit. Voodrilaud ise läheb kiiresti seina ja seda on väga lihtne paigaldada, isegi ilma juhendita.“ Samuti lisas Mari-Anne: „Kui meie saime paigaldusega hakkama, siis ilmselt saavad kõik.“

Naabritega peetud vestlustest jäi kajama siiras ja positiivne emotsioon. Kristjan lisas veel lõpetuseks: „Kui Cedral tõesti on hooldusvaba ja täidab kõiki neid punkte, mis brošüüris ja kodulehel kirjas, on tegemist ikka päris hea materjaliga.“

Lisaks tuletame meelde, et jätkuvalt on käimas suur loosimäng, mille peaauhinnaks on 1000 euro väärtuses Eterniti eterniitkatuse või Cedrali fassaadimaterjali AS-ilt Bestor Grupp. Sealjuures materjali värvi ja profiili saab võitja ise valida. Loosimine toimub 27. mail 2020.

Loosis saab osaleda siin.