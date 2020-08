Lihtsad nõuanded, kuidas valida pintslit

Suures plaanis võib pintslid jagada sise-, väli- ja eritööde pintsliteks. Sisetööde pintslid on laiusega 50–100 mm ning tähtis on, et pintsel jätaks ühtlase sileda jälje. Välitööde pintsli puhul on oluline väga hea mahutavus ja vastupidavus. Need on tavaliselt laiusega 75–120 mm. Eritööde pintslid on näiteks pika varrega radiaatoripintsel või eriti lai lakipintsel.







Anza Platinum Flat mahutab palju värvi ja jätab sileda ning ühtlase pinna.

Pintsleid valmistatakse naturaalsetest ja sünteetilistest harjastest või kombineeritakse neid omavahel.

Vaata pintslitesti, kus on näha, kui erineva värvimahutavusega on pintslid:

Naturaalsetest harjastest pintslid on tavaliselt valmistatud pikakarvaliste Hiina sigade karvkattest ning nende kvaliteet sõltub regioonist, kus sigu kasvatatakse. Harjaseid võib olla musti või beežikaid, värvus kvaliteeditaset ei näita. Naturaalse harjase puudused on, et vees seistes need punduvad ja lähevad harali. Seetõttu ei soovitata neid kasutada veepõhiste värvidega. Pintsli kvaliteet võib olla väga erinev ning mõni võib ohtralt karvu ajada. Naturaalne harjas pole nii vastupidav kui sünteetiline; selle plussideks on kõrge temperatuuritaluvus ja harjaseotste naturaalne hargnemine, mis pehmendab pintslijälge. Siiski on kasvutrend sünteetiliste harjaste suunas.

Sünteetilise harjasega pintslid on väga vastupidavad, nende kvaliteet on ühtlane ning need sobivad kõikidele värvitüüpidele. Kombineeritud harjastega pintslites on koos naturaalse ja sünteetilise harjase head omadused.

Kuidas ära tunda head pintslit?

Pintslit vaadeldes peaksid harjased olema ilusti ühtlaselt koos, mitte harali. Hea nipp on pintsel õrnalt vastu põske panna. Kui see tundub põsele pehme, siis jätab ka pintsel ilusa pehme jälje.

Samuti jätab pikemate harjastega pintsel pehmema värvijälje. Pintsli ots peab olema kooniline ehk harjased on tipust koonusena ära lõigatud. Metallosad peaksid olema roostevabast terasest, et veega kokkupuutes ei hakkaks roostetama. Väga tähtis on ka käepideme kuju, et pintslit oleks mugav käes hoida ja sellega töötada. Kvaliteetse pintsli käepide on pehmemast kummist ja loodud täpselt käe järgi, et käsi värvides ei väsiks. Anza pintslitel on ka purgi külge riputamise konks ning neile saab kinnitada pikendusvarre. Töö edeneb kiiremini, sest pintsel mahutab rohkem värvi. Kvaliteetsetel Anza pintslitel on metallümbrise sees tühimik, mis toimib nn värvitaskuna ja seetõttu mahutavad need ka rohkem värvi. Välitööde pintsleid on sirge või kaldus käepidemega, mis muudab pintseldamise tunduvalt mugavamaks. Uudse lisana on Anza Platinum Angledi välitööde pintslil spetsiaalne kork, mis hoiab pesemata pintslit kuivamast kuni kaks nädalat. See võimaldab teha värvimisel pikemaid pause ilma, et peaks vahepeal pintslit pesema.





Välitööde pintsli Anza Platinum Angled kork ei lase pesemata pintslil kuivada kuni kaks nädalat.

Anza Platinum Angled fassaadipintsliga läheb maja värvimine kiiremini!

Seega ei tasuks pintsli ostmisel väga kokku hoida, sest kehva pintsliga kannatab lisaks oma mugavusele ka värvimise lõpptulemus.

Milline pintsel töö jaoks valida?





Esmalt tuleks vaadata, kui suur on värvitav pind. Väiksema kapi või tooli ning ka ukse võõpamiseks piisab 35–50 mm laiusega laki- või värvipintslist. Siselaudise töötlemiseks võiks aga võtta pigem 75–100 mm pintsli, sõltuvalt laua laiusest. Liistude värvimiseks on kindlasti kõige mugavam kaldharjastega kitsas pintsel. Väga täpse värvimistöö jaoks on parim kolmnurkne Anza Platinum Precision pintsel, mille puhul saab värvida isegi ilma teipi kasutamata. Ega enne ei usu, kui ise ära proovid!





Nurkade jaoks või eriti täpseks värvimistööks vali Anza Platinum Precision kolmnurkne pintsel.

Vaata videost, kui täpselt saab värvida Anza Platinum Precision pintsliga:

Välitöödeks vali suur spetsiaalne välitööde pintsel. Anza pintslitel on pakendile märgitud ikoonid, kus näidatud, milliste objektide värvimiseks need sobivad.

Oranžiks on märgitud ala, mille värvimiseks maalritarve sobib.

Lisaks on pintslid jagatud kvaliteedi järgi kolme sarja ehk gruppi, mis on eristatud eri värvi mummuga:

Allolevast tabelist saad hea ülevaate erinevatest pintslitüüpidest:

Pintsli valimisel tasub nõu küsida värvimüüjalt.