Lahe elu lahe ääres. Koli sinna kasvõi kohe

“Vaadata koduaknast, kohvikruus peos, kuidas tormine meri vahust vett kaldasse pillutab ja tuul puid vibudeks koolutab, pakub meeletut mõnu. Eriti, kui maja on nii tuulekindel nagu meil,“ kiidab Anastasia Kakumäe lahe ääres asuvat ridaelamut, kuhu ta mõni aasta tagasi kolis.

Kinnisvara kuulutusi uskuma jäädes kubiseb Tallinn mereäärsetest või merevaatega kodudest. Müüa perekorter või maja rannast kiviviske kaugusel, kuulutavad maaklerid. Vaatama minnes selgub, et vesi on nii kaugel, et Kalevipojalgi oleks paras töö rahn rannani saada, Kirdist rääkimata. Ainult steppides uitavale nomaadile on muidugi kõik Tallinna kodud mereäärsed, kuid eestlasele tähendab merelähedus sootuks muud. Selliseid elamisi Tallinna piires ülearu ei pakuta. Seepärast tasub teritada silma ja lugeda edasi, kui sooviksid elada kodus, kus meri paistab kätte nii, et ühtegi katust ega korstent ei jää vahele, on vaid murulapp, roostik, liivariba ja juba loksuvadki lained. Selline on saadaval!

Foto: Pindi Kinnisvara

Meri paelub mitmel moel

Kakumäe lahesopi ääres on Anastasia sõnul koduaken nagu suur teler, mis näitab aasta läbi looduskanalit – rändlindude saabumine ja ära lendamine, saaki jahtiv kullipaar, tapvalt kaunid loojangud ning lohesurfarid. Kui kõik see jääb kaugeks, astud uksest välja ja oled paari minutiga rannas, kus kõik on juba nagu peo peal. „Jalutada koeraga tunde ja nautida värsket mereõhku – seda saab teha kohe, kui tuju tuleb. Kui on vaheldust vaja, silkad ruttu metsa. Kohanud oleme siin nii rebaseid, metskitsi kui ka metssigu.“

Igaühel on kodus oma lemmikkoht. Kokata armastava naise jaoks on see loomulikult merele avanev köök. Muidugi ka elutuba, mille loojuv päike purpursetesse toonidesse maalib ja kust pärast loojangut paistavad vaid mööduvate laevade ööpimeduses helkivad signaaltuled. „Tegelikult on kogu elamine armas. Ka rahulikud naabrid, eriti soomlased mõlemas majaotsas, kes käivad siin vaid suvitamas. Muul ajal on väga tasane, sest rahvast on vähe,“ kiidab Anastasia niigi rahulikku kanti. „Uinumisega ei ole ka kunagi probleeme – meri suigutab.“

Selline kodu asub tõesti siinsamas Tallinnas. Kuidas seda endale saada, vaata siit.