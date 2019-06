Kuidas hakata ise päikesest elektrit tootma? 7 sammu mõttest teostuseni

Vastupidiselt enamlevinud arvamusele on Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota. Näiteks suvel algab Eestis valge päevaaeg varem ja lõpeb hiljem kui Kesk-Euroopas. Jagame nõuandeid, milliseid samme astuda, kui on tekkinud huvi päikesepaneelide paigaldamise vastu.

Leia sobiv pind

Päikeseelektrijaama saab paigaldada nii katusele kui ka eebimaapinnale. Katuse puhul on sobiv nii lamekatus kui ka kaldega katus. Muidugi oleks ideaalne, kui paneelid oleksid suunatud lõunasse, kuid paraku pole selline lahendus alati võimalik. Vastupidiselt levinud arvamusele võivad paneelid olla suunatud igasse ilmakaarde, sealhulgas põhja. Küll aga peab siis arvestama väiksema tootlikkusega: 35-kraadise kaldenurga korral annavad ida- ja läänesuund toodangut 20% vähem, põhjasuund 50% vähem.

Arvuta, palju säästaksid

Päikesepargi ehitus on investeering, mille tasuvust tuleb eelnevalt täpselt hinnata. Päikesepaneelide tasuvusaeg sõltub mitmetest teguritest, peamiselt valitud päikesepaneelide komplektist, elektritarbimisest (kui suur on omatarve ja kui suur osa edastatakse võrku), finantseerimistingimustest, krediidikulukuse määrast ning riiklikest toetustest.

Kasuta näiteks Eesti Energia lihtsat veebikalkulaatorit, et saada esmane hinnang investeeringu suurusest, võimalikust rahalisest võidust ning tasuvusajast.

Uuri toetusskeemide kohta

Kodune tarbija saab täna toetust läbi Eleringi tegevuspõhise taastuvenergia toetusskeemi: võrku antud toodangu eest on õigus toetusele tootjatel, kelle jaam on tootmisvõimsusega kuni 50 kW. Toetusmääraks on 5,37 senti/kWh ning toetuse periood 12 aastat. Lisaks on võimalik saada toetust ka läbi Kredexi Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse (kui elamu on ehitatud enne 1993. aastat).

Täpne hinnapakkumine

Kui tasuvusaeg tundub mõistlik ning investeering teostatav, küsi juba täpsemat hinnapakkumist. Sellisel juhul vaatavad insenerid objekti üle ning teevad põhjalikuma analüüsi. Selleks tasub valida enda partneriks usaldusväärne ettevõte, kes projekteerib täpselt ning annab kliendile ausaid lubadusi. Turul võib paraku olla ka ettevõtteid, kes moonutavad arvutusi, et jätta kliendile arusaam lühemast tasuvusajast.

Vali partner ja löö käed!

Hinnapakkumise sobivusel saab sõlmida lepingu, misjärel saab alustame ettevalmistavate tegevustega, sealhulgas projekti koostamisega ning vajalike lubade ja dokumentide vormistamisega.

Vastupidava ja kvaliteetse elektrijaama projekteerimine on täppisteadus. Selleks, et paneelid tootlikud oleksid ning esimese suurema tuulega katuselt alla ei lendaks, peavad nii projekt kui ka paigaldus olema kvaliteetselt teostatud. Kui jaam on planeeritud oskamatult ja lohakalt, võib selle tasuvusaeg kujuneda märkimisväärselt pikemaks.

Paigaldus

Kui projekt on koostatud, siis on jäänud vaid paneelide ning inverteri paigaldamine ning võrki ühendamine, mis peaks üldjuhul toimuma paari päeva jooksul.

Hakka tootma!

Naudi odavamat ja puhtamat elektrit ning veendu aeg-ajalt, et jaam töötab nii nagu peab. Tavaliselt võimaldatakse tootlikkuse jälgimist veebilehe või rakenduse kaudu.

Kodumajapidamistes oleks hea, kui iga 2–3 aasta järel spetsialist päikeseelektri süsteemi üle vaataks (visuaalne kontroll, ahelate mõõtmised, inverteri tarkvara uuendus jms). Ka talvisel ajal ei pea muretsema rohke lume pärast, sest lumi paneele ei riku ning südatalvisel ajal pole piisavalt päikesevalgust niigi väga palju.

Sügisel-kevadel, siis kui valgust enam, suudab paneel end ise puhastada. Nimelt hakkab paneel läbi õhema lumekihi kumavast valgusest elektrit tootma, töötades paneel soojeneb veidi ning see aitab kaasa lumekihi mahalibisemisele või sulamisele.