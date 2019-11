II järjekoha hüpoteeklaen – lootusetuid olukordi pole olemas!

Laenuga ostetud korter, raha napib, kuid elu läheb edasi ja esitab oma nõudeid? Väljapääs on olemas! Omega Laen pakub soodsa intressimääraga II järjekoha hüpoteeklaenu.

Ära lükka elu edasi

Panga hüpoteek on suur rahaline koormus, kuid vähesed teavad, et kodulaenuga koormatud kinnisvara võib olla tagatiseks ning aidata saada vajaliku summa näiteks auto ostmiseks, hambaraviks ja proteesimiseks või pulmareisiks (lõpuks ometi!). Pole mõtet elu edasi lükata, kui võib saada tasuta nõustamise Tallinnas ja Narvas ning võtta laenu mõistliku intressiga.

Juba üle kümne aasta on Omega Laen andnud laene kinnisvara tagatisel üsna mõõdukate intressimääradega, mis on peale pankade ühed soodsamad. Ettevõte refinantseerib ka tagatiseta kiirlaene, mis kunagi paljusid inimesi meelitasid, kuid on hiljem kõrge intressimäära tõttu isiklikel ja pere-eelarvetel rakse koormana lasunud.

II järjekoha hüpoteek on mugav ja kasulik teenus, millest teatakse vähe, kuid mis võib paljusid aidata hüpoteegiga koormatud korteri remontimisel, ümberehitamisel või sisustamisel. Näiteks võib tuua köögi sisustamise: tootja või müüja pakub järelmaksu ettevõtetelt ja partnerpankadelt. Kuid lihtsa arvutamise ja arupidamise tulemusel selgub, et kui keelduda pakutud intressidest algsummalt ja valida soodne 10–12% intress laenujäägilt, mida Omega Laen pakub, on võimalik märkimisväärselt kokku hoida (isegi kõiki vormistamistasusid ja kindlustusmakseid arvestades). Ja köögi soetamise finantseerimiseks võetud soodsa laenu tagatiseks võib olla juba panga hüpoteegiga koormatud korter. See on loomulikult mitu korda odavam kui tagatiseta laen intressimääraga 16–18% aastas algselt ostusummalt.

Paindlik individuaalne lähenemine

Kui sellise laenukoormusega tekkivad inimesel ootamatult rahalised raskused, pakub Omega Laen võimaluse korral maksepuhkust. Ettevõte on valmis otsima optimaalseid paindlikke lahendusi ja ülejäänu oleneb vaid sellest, kas ka klient on selleks valmis. Meie osavõtlike spetsialistidega avameelselt konsulteerides leidub alati lahendus – peaasi on viivitamatult ja õigel ajal oma murega Omega Laenu poole pöörduda.

Paljud meist juba teavad, et targem on isegi väikese probleemi lahendamine usaldada asjatundjale. Pöördume julgelt ja meelsasti arstide, kosmeetikute, kindlustusandjate ja reisikorraldajate poole. Meie heaolu sõltub sageli kohtumisest laenunõustajaga. Milleks lugeda sente? Parem on kaaluda arvukaid variante ja võimalusi, mida pakub II järjekoha hüpoteeklaenu teenus.

Omega Laen küsimuste eest raha ei võta ja vastab täiesti tasuta!

Seega oleks patt tasuta nõu saamise võimalust mitte kasutada – enamasti leiame lahenduse isegi sellises olukorras, mis võlgnikule tundub lootusetu. Omega Laenul on suur kogemus ning meil on alati varuks palju erinevaid võimalusi. Tuleb lihtsalt oma vajadused ausalt sõnastada ja mõistad, et lootusetuid olukordi pole olemas.

Lisainfo: www.omegalaen.ee