Hea teada: oma elektritarbimist saad roheliseks muuta paari hiireklikiga

Kui puhas loodus on sinu jaoks oluline ning oled valmis ka tegudes selle hoidmisesse panustama, siis vaata üle oma kehtiv elektrileping ning vali oma paketile lisaks Roheline Energia, mis tagab, et ostad täielikult taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit.

Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha. Praeguseks tarbib täielikult taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ligi 15 000 Eesti Energia klienti ning see number on paari aastaga kolm korda kasvanud. See näitab, et eestimaalaste mõtteviis ja elustiil muutuvad aina keskkonnasäästlikumaks.

Rohelise Energia valimine on imelihtne! Liituda saad igal hetkel, muutes või sõlmides elektrilepingut – juhtmeid ega pistikuid kodus ümber vahetama ei pea.

Taastuvenergia jõuab sinuni tänu elektribörsile, millega Eesti liitus 2010. aastal. Kui sõlmid e-teeninduses Rohelise Energia lepingu, siis garanteerime, et ostame börsilt sinule täpselt sama palju taastuvenergiat, kui sa tarbid. Sinu ostuvalik annab otsese tõuke elektritootmise puhtusesse, sest mida rohkem inimesi soovib taastuvenergiat osta, seda rohkem peab seda ka tootma.

Erinevalt laialt levinud müüdist ei ole Roheline Energia ka märkimisväärselt kallim. Rohelise Energia kilovatt-tunni hind on keskmiselt vaid 5% kallim kui tavalises elektripaketis Kindel. See on väga väike lisakulu millegi sellise eest, millel on meie tuleviku jaoks suur väärtus! Arvuta meie kalkulaatoriga, milline oleks sinu tavapärane kuine elektriarve, kui kasutaksid Rohelist Energiat.