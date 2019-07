Eterniit on ohutu ja väärt investeering

Eestis asulast asulasse ringi sõites jääb silma üks ja seesama kontrast. Nimelt kohtab palju kenasti renoveeritud maju, kuid leidub selliseidki, mis nõuavad esimesel võimalusel katuse väljavahetamist.

Katuse vahetamine on ettevõtmine nagu iga teinegi. Kahtlemata on parem asjale mõelda ja tegutseda enne, kui kuskilt hakkab läbi tilkuma ning maja konstruktsioon saab kahjustada. Mida kauem viivitada, seda suuremat hinda tuleb hiljem maksta. Küllap aga teab iga majaomanik hästi, mis seisukorras on tema maja katus ja millal plaanitakse katusekate välja vahetada. Küsimuste tekkimisel on mõistlik suhelda kogemustega katusemeistritega.

Eterniidi uus tõus

Kes meist ei mäletaks nõukaaegseid lainelise eterniitkatusega maju! Muide, asbestikiududega tugevdatud tsemendisegust plaadid patenteeris 1901. aastal austerlane Ludwig Hatschek, kes nimetas toote eterniidiks (tuleb ingliskeelsest sõnast eternity – igavene), veendudes materjali luues, et tegemist on äärmiselt vastupidava tootega.

Tänapäeval on eterniit uuesti üha suuremat populaarsust koguv katusematerjal, mida vanema maja renoveerimisel või uue katuse paigaldamisel on igati mõistlik kasutada. Paljud on arvamusel, et eterniit sisaldab siiani asbesti, kuid see ei pea paika – moodne eterniit on tervislik (asbestivaba) ja üks loodussõbralikemaid ehitusmaterjale.

Foto: UAB Eternit Baltic

Foto: UAB Eternit Baltic

Eterniidi kasuks räägivad ka asjaolud, et materjali on saadaval erinevas suuruses ning kõige väiksemad plaadid jätavad kivilaadse mulje. Küll aga on eterniiti kivist oluliselt kergem ja odavam paigaldada. Kuna eterniitplaatide töötlemine ja paigaldamine ei vaja spetsiaalseid tööriistu ega eriteadmisi, on paljud eterniidiga kaetud katused valmistatud omanike endi kätega. Samuti rõõmustab rikkalik värvivalik, mille seast leiab iga majaomanik sobiva. Standardvärvid on tumepruun, hele- ja tumepunane, must ning naturaalne hall. Vaata täpsemalt kodulehelt www.eternit.ee.

Ladusalt paigaldatav keskkonnasõbralik materjal

Belgia kontserni Etex kuuluv tehas UAB Eternit Baltic toodab asbestivaba eterniiti alates 1997. aastast ning on esimene ja ainuke eterniidi tootja Baltimaades. Seega võib oma praeguse eterniitkatuse rahuliku südamega vahetada uue aja eterniidi vastu, mis on keskkonnasõbralik kiudtsemendist katusematerjal. 2014. aastal rajati uhiuus tehas ning töötati välja mitmesugused tehnoloogiad, et toode saaks veelgi paremaks. Ka eterniidi valmistamine on täielikult loodussõbralik, sest selle käigus ei teki mitte mingisuguseid jääke. Asbestivaba eterniidi tootmine vastab Euroopa Liidu nõuetele ja on ressursisõbralik, koormamata loodust. Viimase põhjus on selles, et kasutatakse vaid looduslikke tooraineid.

Nagu eelpool mainitud, saadakse tasahaaval teadlikumaks, et tänapäeva eterniit on ja jääb asbestivabaks ega kujuta seega tervisele mingit ohtu. Eterniit on valmistatud tsemendist, lubjakivist, amorfsest ränidioksiidist, tselluloosist, asbesti asendavast polüvinüülalkoholist ja veest. Eternit Balticu laineplaadid on kaetud karastatud CurtCoati värvitehnoloogiaga, mis garanteerib värvkatte vastupidavuse.

Foto: UAB Eternit Baltic

Eesti päikest ja külmatsükleid arvestades tasub majakatuse valikul otsida ilmastikukindlat katet. Eterniit on hingav ehk difuusne, tulekindel, keskkonnasõbralik ja stabiilne temperatuurimuutuste suhtes ning ühtlasi on tegu koormust taluva katusematerjaliga.

Neile, kes soovivad majale katust, mis kestaks vähemalt 60–70 aastat, oleks esteetiliselt kaunis ja soodsa hinnaga, on eterniit pakutavatest katusematerjalidest parim valik. Ostuotsuse langetamisel on oluline seegi, et tootja annab eterniidile kaasa 30-aastase garantii.