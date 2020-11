Ära üle kuumene!

Hea sisekliima ei tähenda vaid häid inimestevahelisi suhteid. See, milline sisekliima valitseb näiteks meie eluruumides, sõltub ikka eelkõige soojustusest. Millist ehitusvilla valida, on kindlasti esimene küsimus, mis tekib, kui hakatakse soojustamise peale mõtlema.

Kas sa tead, et uus ISOVER Premium 33 on mineraalvill, mis garanteerib suurepärase soojapidavuse ja mürasummutuse ning on peale selle veel eriti keskkonnasõbralik materjal?

ISOVERi tooraineks on suuremalt jaolt taaskasutatud klaasijäätmed. Ühest kastist klaastaarast saab umbes ühe paki villa. Põhiline klaasi taaskasutamisel seisnev kasu on CO 2 heitmete vähenemine, sest loodusressursside kasutamisel kulub umbes kolm korda rohkem energiat. Päevas kasutame klaasvilla tootmises ära kaks autokoormatäit taaskasutatud klaasi, mis on umbes 300 000 purustatud pudelit, mis muidu satuks lihtsalt prügisse.