Aeg põrandaküttesüsteemi uuendamisele mõelda?

Põrandaküttega tehti Eestis tutvust juba üle 20 aasta tagasi. Uponoril oli selles oma roll põrandakütte esimese tutvustaja ja spetsialistina. Kas sina oled üks nendest, kelle kodus on põrandaküttesüsteem ehk juba kümneid aastaid tagasi paigaldatud ja oled mõelnud selle ajakohastamise peale? Igatsed mugavamat kütte juhtimist, väiksemaid küttekulusid või ka targa kodu lahendustele üleminekut? Võta kontroll enda kätte ja koduse kliima pärast enam muretsema ei pea.

Aastal 1996 tutvustas Uponor esimesena Eestis lahendust, kus ruumi kütmiseks kasutati põrandasse paigaldatud plasttorusid. Võib julgelt väita, et tol ajal üsna erakordsena tundunud lahendus on muutunud tänapäeval igapäevaseks ja levinuimaks ruumide kütmise viisiks. Veidi uuemad on populaarsust koguvad seina- ja laekonstruktsioonidesse paigaldatavad lahendused.

Lisaks mugavusele, mida pakub soe põrand, on üha tähtsamaks muutunud soojusenergia säästlik kasutamine. Viimasel aastakümnel toimunud soojuspumpade märgatav areng on lubanud tasahilju loobuda traditsioonilistest puidu-, õli- ja gaasikatlamajadest, asendades need soojuspumbasüsteemidega, mis koos põrandaküttega moodustavad ideaalse energiasäästliku koosluse.

Kui põrandaküttetorustik on aegade jooksul püsinud peaaegu muutumatuna, siis ruumiautomaatika on muutunud üha võimalusterohkemaks ja nutikamaks. Põrandakütte algusaegadel koosnes automaatikasüsteem bimetallseinatermostaatidest ja ajamitest, mis töötasid 230 V pingega ning mille reguleerimistäpsus oli kesine.

Tänapäevane ruumiautomaatika

Tänapäevase ruumiautomaatika puhul töötavad ajamid kõigest 24 V ja termostaadid lausa 3–5 V tööpingega. Peale selle, et uued lahendused on kasutajatele ohutud, pakuvad need ka võimalust temperatuuri palju täpsemalt reguleerida.

Uponori digitaalsed Smatrix Style’i termostaadid ei mõõda ülitäpselt mitte ainult ümbritsevat õhutemperatuuri, aga ka suhtelist õhuniiskust.

Mõõtes n-ö inimese tajutavat temperatuuri, on need eelmise põlvkonna seadmetest täpsemad ja tagavad veelgi paremini reguleeritud sisekliima.

Automaatse tasakaalustamise funktsioon

Smatrix Pulse’i automaatikal on automaatse tasakaalustamise funktsioon. Targad termostaadid jälgivad pidevalt erinevate ruumide küttevajadust ja suunavad soojusenergia sinna, kus seda parasjagu tarvis on, ilma et kasutaja peaks ise mingeid seadistusi tegema.

Süsteem on piisavalt tark, et reageerida sinu kodus toimuvatele muutustele, nagu põrandakatte vahetus või uute akende paigaldus. Õige hulk soojust õigel ajal ja täpselt sinna, kus seda tarvis on. Automaatselt. Selline kiire reageerimine annab ka olulise energiasäästu.

Juhi nutiseadmest ükskõik kust

Elame nutiajastul ja oleme harjunud oma nutitelefoni igal pool kaasas kandma. Sama lihtne kui telefonist ilmateate vaatamine, on ka Uponor Smatrix Pulse’i äpi kaudu põrandakütte juhtimine. Ükskõik kus sa ka ei viibiks, on sul täielik kontroll oma kodu kütte üle. Võid tõsta ja langetada tubade temperatuure, seadistada oma kodu säästurežiimile, kui oled kodunt eemal. Või vastupidi — lülitada kütte tavaolekusse, kui oled näiteks puhkuselt naasmas, või saada häireteateid, kui miski ei tööta nii nagu vaja. Ja seda ükskõik millisest maailma kohast.

” Smatrix Pulse’i automaatikaga võid olla kindel, et sinu küttesüsteem on täpselt reguleeritud ja töötab ökonoomseimal võimalikul viisil.

Võid lisada süsteemi Google’i või Amazoni nutikõlari ja juhtida kõike häälkäsklustega, aga ka liita oma põrandakütte targa maja lahendustega.

Soovi korral saad anda hooldustehnikule Smatrix Pulse’i äpi kaudu ajutise kaugligipääsu õigused. Kogenud spetsialist pääseb sinu paigaldist kontrollima ja häälestama, ilma et oleks tarviski kohale sõita. Kas pole mugav?

Eesti suvi on ettearvamatu. Tavapärase vihmasajuse jaanipäeva asemel üllatas meid sel suvel kuumalaine. Kui sul on kasutusel õhk-vesisoojuspumbasüsteem, saad oma elamut põranda kaudu ka jahutada. Uponor Smatrix Pulse juhib edukalt põrandajahutust ja tänu niiskusanduritega termostaatidele on kontrolli all ka jahutamisel tekkida võiv kondensatsioonioht.

Aeg paigaldada moodsam juhtimissüsteem?

Võimalik, et olid esimesi põrandakütte kasutajaid Eestis ja loodetavasti on sinu süsteem siiani laitmatult toiminud. Samas on süsteemid vahepeal kõvasti edasi arenenud.

Automaatne tasakaalustus, täpsed termostaadid, madal tööpinge, energiasääst, äpi kaudu juhtimine, jahutamise funktsioon ja paljud muud lisavõimalused — võib-olla oleks aeg mõelda automaatikasüsteemi ajakohastamise peale?

See pole sugugi keeruline. Kui sul on süsteemis 24 V ajamid ja kollektor on heas korras, tuleks ajakohastada vaid kontroller ning termostaadid. Sellisel juhul võib olla täiesti piisav ka paigladusvalmis stardipakett S, mis koosneb kontrollerist, ühendusmoodulist ja kolmest õhukesest Smatrix Style’i termostaadist. Smatrix Pulse’i sügiskampaania raames saad selle ka oluliselt soodsamalt. Kui ka olemasolev jaotuskollektor on hakanud aja jooksul lekkima, siis vaheta seegi välja. Uponor pakub kõike vajalikku, et töö sujuks lihtsalt ja kiiresti, ning vajadusel abistab usaldusväärse paigaldaja leidmisel.