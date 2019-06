Unusta grillimine! Kolm viisi, kuidas sel suvel õues teistmoodi kokata

Põhjamaa suvi on üürike ning sellest tuleb viimast võtta. See kehtib ka söömise kohta ja nii ei tasugi imestada, kui juba lume sulamise aegu grillid õue suitsema tuuakse ning neid sügiseni kasutatakse. Võib väita, et grillimine on Eestis pea rahvuslik ajaviide, millega igas peres ja sõpruskonnas tegeldakse.

Kuid grillimisele on ka mitmeid alternatiive, mis lubavad suviseid eineid teistmoodi teha ning süte kohal grillitud roogadele põnevat vaheldust pakuvad. Mis kõige parem – kõik need toidud saad tehtud ühe väga hea söegrilliga. Aga asume kokkama!

Aeglane küpsetamine

Aeglaselt küpsetatud sealiha on Ameerika köögi staar, mis viimasel ajal Eestiski populaarsust kogunud. Siiski ei ole tegemist mitte millegi uuega – eks unustati praad veidi kauemaks ahju või haudepotti ka siinmail. Aeglase küpsetamise puhul ei pea sugugi piirduma sealihaga. Väga hästi sobivad ka näiteks veisefilee, lambakints või ka köögiviljad.

Aeglaseks küpsetamiseks on mitmeid võimalusi. Esimene ja kõige loogilisem on muidugi ahi, mida paljudel siiski hoovis ei ole. Järgmiseks võimaluseks on liha potti panna ja lõkke süte või tules kuumutatud kivide vahele matta. Selle variandi miinuseks on ettearvamatus – mitte kunagi ei saa kindel olla, et toit ära ei kõrbe või vastupidi, tooreks jääb. Kõige kindlam ja lihtsam variant on kasutada korralikku grilli, milles tulemus on mahlane ja suussulav liha.

Suitsutamine

Suitsutamine on kokkamisvõttena tuntud juba ammustest aegadest saadik ega ole aja jooksul populaarsust kaotanud. Kindlasti mäletavad paljud lapsepõlvest elamust ehedast maasuitsusingist või värskelt püütud ja suitsutatud lestast. Miks mitte grill-liha asemel just suitsusink, -kala või -vorstid enda firmaroaks muuta?

Suitsutamine on tegelikult lihtne – proovi grillile lisada paar peotäit puidulaaste ning toidu suitsused noodid ongi garanteeritud. Pikemaks suitsutamiseks on saadaval spetsiaalsed suitsuklotsid. Oluline on ka see, et temperatuur jääks sellisel juhul 90-110 kraadi vahemikku ja grill seda pikalt ja stabiilselt hoida suudaks.

Vokkimine

Edasi liigume Ameerikast Aasiasse ja aeglasest küpsetamisest kiire vokkimiseni. Nõgusal pannil valmistatud liha riisi, nuudlite või köögiviljadega on kiire ja tervislik. Mängides vürtside ja ürtidega saad toidule anda ka idamaiselt eksootilise mõõtme. Loomulikult võib vokipannil valmistada ka kodumaist klassikat – praekartulit singi, seente ja sibulaga. Vokkimisest ei ole ka liiga pikk tee maitsva supini. Voki nuudlite või köögiviljadega valmis sobiv põhi, lisa puljongit või vett ja peagi on põnev aasiapärane supp serveerimiseks valmis.

Vokkimiseks on vaja pliidipinnaga välikööki, spetsiaalse metallist alusega vokipanni või head grilli, mis panni raskust kanda jaksab ja ühtlase kuumuse garanteerib.

No ja siis on veel grillimine

Tõele au andes võib siiski kindel olla, et enamik lugejaid ei pääse ka sel suvel tavapärasest grillimisest. Loomulikult ei ole see vale valik, klassika vastu on raske astuda. Samuti räägib grillimise kasuks lihtsus – liha, vorstikeste või köögiviljade restile ladumiseks ei ole palju kogemusi ega teadmisi tarvis.

Siiski tasub sobivat grilli hoolikalt valida. Ka klassikaline grillimine on korralikul grillil oluliselt nauditavam ja pingevabam.

Kõik-ühes lahendus

Erinevad tehnikad nõuavad erinevaid lahendusi, mida ühele terrassile on raske ja kulukas korraldada. Suitsuahi, väliköök, vokipanni alused ja muud vahendid on samuti väga spetsiifilised ning võivad pikalt kasutamata seistes lausa mõttetuna tunduda. Kindlasti jätab statsionaarsele lahendusele jälje ka siinne karm kliima.

Ühe lahendusena võib kaaluda keraamilist söegrilli. Parim näide on maailmakuulus Big Green Egg. Ainulaadse munakujulise grilliga saab vähese vaevaga kasutada pea kõiki tuntud kulinaarseid tehnikaid. Lisaks grillimisele, vokkimisele, suitsutamisele ja aeglasele küpsetamisele saab Big Green Eggiga röstida ka näiteks pähkleid ja köögivilju, teha sõrnikuid ning küpsetada isegi leiba ja pitsat.

Toote saladus peitub aastasadu kasutatud ainulaadses kujus ning moodsates soojust hoidvates ja peegeldavates materjalides, mis on patenteeritud ja mille loomise taga seisab muide kosmoseagentuur NASA. Grilli valmistamisel kasutatud materjalid on lisaks töökindlusele ka vastupidavad ning peavad õigesti hooldades vastu lausa aastakümneid. Kodukasutuses kehtib Big Green Egg’i keraamikale eluaegne garantii.

