Millega tuleks aiamaja ostes arvestada?

Suvi on juba kohal ning me kõik tahame sooja ilma nautides mõnusalt aega veeta. Aiamaja pakub selleks ideaalse võimaluse! Oled sa endale juba unistuste suvemaja leidnud?

Kui oled otsustanud suvehoone rajamisse investeerida, siis tuleks planeerimisprotsessis mõningatele asjadele tähelepanu pöörata – nii saavutad soovitud tulemuse. Enne tegutsema asumist mõtle hoolikalt läbi järgnevalt välja toodud punktid.

Suurus, kuju ja eesmärk

Enne kui tehnilistesse üksikasjadesse laskume, on vaja kindlasti läbi mõelda kaks olulisemat tegurit ideaalse aiamaja valimiseks. Nendeks on plaanitava aiamaja suurus ja selle kasutuse eesmärk.

Need on esimesed asjad, millega tuleks aiahoone ehitamist planeerides arvestada. Esmalt tuleb sul kindlasti üle vaadata, kui suur on aed ja kuhu täpsemalt soovid ehitise püstitada. Nii saad teada, milliste mõõtmetega ja millise kujuga varjualune sobib sinu võimaluste ja vajadustega kõige paremini.

Kindlasti mõtle läbi see, mida sa majas hoiustada soovid ja millisel otstarbel sa seda hoonet kasutama hakkad: täiendava varjualusena, eraldatud kodukontorina, külalistemajana või lihtsalt vaba aja veetmise kohana. Soovid ehk hoopis hoiustada seal aiatööriistu, tarbeesemeid ja jalgrattaid?

Olenevalt sellest, kas tulevane ehitis on sauna- või grillimaja või lihtsalt puhkepaik, saab majale valida sobiva välimuse ja kuju.

Kui tahad suvemaja tüüpi hoonet, et seal päikeseloojangut vaadata või hoopis hommikupäikest nautides einestada, tuleks mõelda verandaga versioonide peale. Saunamaja puhul tuleks see-eest vaadata, et maja koosneks mitmest ruumist, kus oleks mugav ka riietuda ja pärast kuuma leili lõõgastuda.

Aiakontorit plaanides tasuks aga mõelda, kas majas võiks olla eraldi ruum klientide ja koostööpartnerite võõrustamiseks või toimuks see kõik ühes suures ruumis. Sama küsimus tekib ka siis, kui seal on korraga töötamas rohkem kui üks inimene – kas soovite töötada ühes ruumis või oleks kõigile veidi privaatsemaid ruume vaja?

Olenemata sellest, mille jaoks kavatsed aiamajas olevat ruumi kasutada, veendu, et selle suurus võimaldab sul kõike seda mugavalt teha.

Katusetüüp ja maja värv

Kui oled suutnud otsustada suuruse ja kuju üle, siis järgmiseks vali välja värv ja katusetüüp.

Värvi valimine on lihtne ülesanne: mõtle oma lemmikvärvidele või sobita aiamaja värv kokku aias olevate toonidega. Katusetüüpide puhul on sul valida viilkatuse ja kald- ehk pultkatuse vahel.

Puidust aiahooned sobivad ideaalselt maalähedase stiiliga, kuid tegelikult on see sinu enda otsustada, millises stiilis maja oma aeda soovid. Kasutades loomingulisust ning erinevaid dekoratsioone ja maalinguid, on sul võimalik saavutada mis tahes meelepärane väljanägemine.

Seinte paksus

Veel üks väga oluline aspekt, millega sul tuleks arvestada, on puitseinte paksus. See on midagi, mida sa küll visuaalselt kohe ei märka, kuid mis mängib lõpptulemuse ja hinna puhul suurt rolli. Mida paksemad seinad, seda tugevam ja temperatuurile vastupidavam tuleb ka aiamaja.

Samuti oleneb seina paksusest ehitise eluiga. Väiksema seinapaksusega hoone täidab oma eesmärki vaid aasta soojematel kuudel. Seega erinevaid aiamaju ja nende hindu võrreldes küsi kindlasti detailset infot ka seinte paksuse kohta.

Uksed ja aknad

Uksed ja aknad annavad sinu aiamaja välimusele väga palju juurde. Näiteks on suured klaasist uksed väga kena väljanägemisega, andes samal ajal aiast tervikliku ülevaate, et saaksid seda täielikult nautida.

Akende valikul tasub jällegi arvestada sellega, millist eesmärki ehitis kandma hakkab. Kui soovid kasutada hoonet aastaringselt, jääb ühekordsest klaasist väheks, mistõttu topeltklaasiga ehk klaaspaketiga aknad on vägagi soovitatavad. Meie aiamajade valikust leiab mitmeid maju, millel on preemium-seeria klaaspaketiga topeltaknad, mis pakuvad mõnusat kaitset ka käredama pakase eest.

Akende puhul mõtle ka turvalisusele. On hea, kui suuremad klaaspinnad on karastatud klaasist. Sellisel juhul on klaas põrutustele hästi vastupidav ja tunduvalt ohutum kui tavaline klaas. Kui klaas peaks siiski purunema, on see kordades ohutum kui tavaklaasi purunemine, sest ei teki teravaid lõikeservadega klaasikilde. Selle asemel laguneb klaas hoopis väikesteks ümarateks tükkideks.

Nüüd, kui oled peamised aiamaja ostuga kaasnevad küsimused läbi mõelnud, oled loodetavasti ka rohkem selgust saanud, millist maja täpsemalt vajad. Lisainspiratsiooni saamiseks vaata Evergreeni pakutavaid aiamaju siit!

PS. Kui sobiv aiamaja on valitud, võiksid kindlasti kaaluda ka professionaalset paigaldusteenust. Jah, on täitsa võimalik ka omaenese oskustega läbi lüüa, juhendeid lugeda ning YouTube’i videote järgi endale ehitamise ABC selgeks teha, kuid lõpptulemus ei pruugi olla seda väärt. Professionaalselt paigaldatud maja tõstab ka selle vastupidavust ja üldist kvaliteeti.

Evergreen Aiamajad

High Trading OÜ

+372 53 931 458

karl@evergreenaiamaja.ee

www.evergreenaiamaja.ee