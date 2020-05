Kuidas valida parim aiamööbel terrassile ja õue?

Kuidas luua terrassile julge, originaalne, pilkupüüdev ja mis kõige tähtsam – mugav nurk, kus nautida hommikukohvi, veeta õhtut sõprade seltskonnas või romantiliselt öötaevast vaadeldes? Üks kindel võimalus on leida see kõige õigem kott-tool, mis püsiks armsa kaaslasena aastaid.

Kevade saabudes ja ilmade soojenedes tahad veeta üha rohkem aega värskes õhus. Pärast pikka tööpäeva haarad raamatu, sirutad jalad taeva poole ning lihtsalt lõõgastud ja naudid päikest. Nädalavahetusel on kombeks kutsuda sõbrad õhtusöögile või aiapeole, kuid selleks, et mõnusalt aega veeta, tuleks mõelda praktilise ja mugava välimööbli hankimisele. Kott-tool on viimase aja hitt aiamööbli valimisel. Võimalik on valida vormide hulgast, mis kohanevad täpselt sinu kehaga ja vastavad kõikidele soovidele. Kevade puhul valmivad isegi kott-toolid heledamates ja erksamates värvides, mis panevad särama iga aia ning terrassi.

Välitingimustesse sobiva kott-tooli valimisel on kõige olulisem kriteerium kangas

Pusku Puskust leiad erinevaid väljas kasutamiseks sobivaid kangaid, nagu OX, Outside, Quilted Outside ja Riviera. On teisigi õue sobivaid kott-toole ning nende valikul tasub jälgida, et tegu oleks kunstnahast või vetthülgavast ja niiskuskindlast polüesterkangast. Vaatleme kõige populaarsemate kangaste plusse ja miinuseid, et aidata sul otsustada, milline istmekott endale õue või terrassile valida.

Kangas OX

Eelised:

tugev ja veekindel;

kergesti puhastatav ja masinas pestav;

lai värvivalik (19 värvi);

alternatiiv neile, kes otsivad odavamat kott-tooli.

Miinused:

kangas võib otsese päikesevalguse käes kergelt tuhmuda;

valgustakistus 4/8 (vastavalt ISO 105-B02);

OX-kanga välisvooder võib lahti pakkimisel olla pisut kortsus;

koti kasutamisel tuleb hoolitseda selle eest, et kanga kortsud oleks sirged.

Kangas Outside

Eelised:

tugev ja vastupidav kunstnahk (korraliku hoolduse korral naudite aastaid pragudeta nahka);

veekindel;

kerge hooldada – mustuse või tolme saab eemaldada niiske lapiga;

kanga sees ei ole inimese tervisele kahjulikke ega ohtlikke aineid;

kangas on mittesüttiv (EN 1021 1 + 2);

lai värvivalik (12 värvi).

Miinused:

kangas ei sobi lemmikloomade olemasolul, sest looma küünised või hambad võivad seda kergesti kahjustada.

Kangas Quilted Outside

Eelised:

kangas säilitab kindla istumisvormi;

väljastpoolt pehme (kangale on õmmeldud täiendav pehme süntefooni kiht);

kerge hooldada – eemaldage mustus või tolm niiske lapiga;

suurepärane valik inimestele, kes otsivad soliidset ja konkreetset välimust.

Miinused:

kangas ei sobi lemmikloomade olemasolul, sest looma küünised või hambad võivad seda kergesti kahjustada;

kangal on täiendõmblused, mis lasevad niiskusel õmblustest hõlpsamini läbi tungida.

Kangas Riviera

Eelised:

plekikindel (teflonkattega);

ei sisalda kemikaale;

vastab rahvusvahelisele keskkonnastandardile OEKO-TEX®. See tähendab, et Riviera materjali on täiesti ohutu kasutada;

kvaliteetne, usaldusväärne, kahjulike ainete ja allergeenideta ning sobib seetõttu eriti hästi lastele.

Miinused:

soovitatav on mitte kasutada selle läheduses vedelikke, et vältida vedelike imendumist koesse;

väike värvivalik (5 värvi).

Õige hooldus tagab kvaliteedi ja jätkusuutliku kasutamise

Kotti-tooli hooldus oleneb katte kangast. Väljastpoolt tepitud kangast valmistatud koti katet tuleb puhastada niiske lapiga, kuid kindlasti mitte kasutada masinpesu. Samuti pole soovitatav kangast triikida ega kasutada keemilist puhastust. Küll aga võib OX-i ja Rivera kanga katet pesta pesumasinas (temperatuuril mitte üle 40 kraadi). Samuti soovitatakse koti väliskülge pesta ilma tsentrifuugita ja mitte kuivatada seda pesumasinas. Istmekatet ei soovitata triikida ega keemiliselt puhastada.

Peab mainima, et ülalnimetatud kangast kotid sobivad kasutamiseks hea ilmaga. Kui sajab vihma või lund, on soovitatav kotid siiski varikatuse alla asetada. Kui kott-tool sellegipoolest märjaks saab, on soovitatav eemaldada sisekott väliskotist ja lasta sellel kuivada. Pea meeles, et nõuetekohase hoolduse ja juhiste järgimise korral saad oma kott-tooli pikemat aega nautida.

Kui oled soetanud istumiskoti, mis pole mõeldud väljas kasutamiseks, ei ole vaja osta teist kott-tooli, mida kasutada ainult õues. Kõigil kotipüüridel on võimalik välisvoodrit kergelt vahetada. Nii tasub osta vaid üks ülalnimetatud kangas, mis sobib sinu kott-tooli kujuga.

Niisiis on aeg liikuda kevadesse ja hakata oma unistuste terrassi looma!

Lõppude lõpuks on vabas õhus lõõgastumine palju mõnusam.

