Kaasaegsed taimelahendused koduaeda ehk alternatiivlahendused elupuuhekile

Liikudes ringi Eestimaa uuselamurajoonides, hakkab silma elupuuhekkide rohkus ning haljastuslahenduste ühekülgsus.

Rannamõisa Aiasalongi omanik Janar Nikolajev jagab meiega värskendavaid ideid, kuidas luua õige taimevaliku ning vähese vaevaga moodne koduaed.

„Kliendid, kes külastavad meie aiasalongi, imestavad tihti küllusliku taimevaliku ning selle üle, kui palju on võimalusi neid taimi omavahel kombineerida,“ tõdeb Janar.



Allpool on nõuandeid, millest taimevalikut tehes alustada.

Kui pere on soetanud krundi lagedale põllumaale, siis kõigepealt aitame valida välja kasvukohale sobivad suured puud. Okaspuud pakuvad hubasust ja tuulevarju aasta ringi ning lehtpuud toovad aeda erinevat ilmet vastavalt aastaajale. Istutades lagedale põllukrundile kümmekond kahe kuni kolme meetri kõrgust puud, muutub üldilme kohe palju hubasemaks ning lisab väärust nii krundile kui ka lähipiirkonnale.

Moodsasse aeda soovitame valida kindlasti ka mõne pügatud okaspuuvormi, mida saab väga edukalt kombineerida erinevas suuruses kivide ja vee-elemendiga. Samuti elavdavad moodsat aeda kõrrelised. Okaspuudest on hea valik meie kliimasse männi ja jugapuude vormid. Näiteks värd-jugapuu ’Rising Star’ on kindlasti meie aiasalongi uus tõusev täht. Kõrrelistest julgeme kindlasti soovitada kastiku ning sinihelmika sorte.

Rannamõisa Aiasalongi lemmikud lehtpuude ja -põõsaste seas

Äädikapuu on eksootilise välimusega soolopuu, mille punased püstised viljapöörised püsivad puul kevadeni.

Raberemmelgas ’Bullata’ on efektne soolopuu, mis vajab ruumi ja eelistab niiskemat pinnast nagu kontpuud.

Lamarcki toompihlakas on kauni õhulise võraga varasuvine õitseja, mis on väga leplik nii mullastiku kui ka kasvukoha suhtes. Taime marjad on söödavad ja kusjuures väga maitsvad!

Magnoolia ’Stellata’ sobib eriti hästi näiteks Põhja-Eesti mereäärsesse piirkonda, kus on pehmemad talved.

Tiivuline kikkapuu on lehtpõõsas, mis kaunistab aeda imekauni leekivpunase sügisvärvusega ning erakordselt huvitava tiivulise koorega.

Õitsvatest põõsastest rääkides, ei saa kuidagi üle ega ümber hortensiatest, mis on viimastel aastatel üha enam ka eestlaste südameid vallutanud.

Aedhortensiad on näiteks ’Limelight’, ’Phantom’, ’Magical Moonlight’, ’Vanille Fraise’, ’Bobo’, ’Wim’s Red’, ’Pinky Winky’.

Karvase hortensia ’Macrophylla’ lehed ei paku erilist vaimustust, aga õied on lihtsalt imelised!

Puishortensia sordid ’Annabelle’ ning ’Strong Annabelle’ ehk ’Incrediball’ – sobivad kasutada nii üksikult kui ka hekina, ilus näiteks koos punaseõieliste rooside ja madalamate okaspuudega.

Roniv hortensia on kaunis ning väärika välimusega ronitaim, mis kinnitub kergelt nakkuvate lühikeste ronijuurtega väga tugevalt nii kiviseina kui ka puidu külge. Taim on aeglasekasvuline, aga väärib ootamist! Eriti kaunilt mõjub just kiviseinal, sest siis tuleb kaunis võrakuju ka talvel esile.

Heledaõieliste hortensiate taustale sobib aga imehästi tumedaleheline lodjap-põisenelas ’Diabolo’, mis kasvab ca 2,5–3 meetri kõrguseks. Soovitav on noorendada taimi tugevalt tagasi lõigates iga 5–6 aasta tagant.

Harilik pöök ’Atropunicea’ on imeilusa tumeda läikiva lehestikuga ning sobib ideaalselt aeda nii tiheda pügatava hekina, pügatava vormina kui ka soolopuuna.

Jaapani juudapuulehik on südamekujuliste lehtedega taim, mille lehed lõhnavad päikesepaistelise ilmaga väga magusalt. Puhkedes ja sügisel on lehed kaunilt värvunud, värvivarjundid erinevad kollasest lõheroosani.

Huvitavaid üllatajaid on ka pihlakate seas: sort ’November Pink’ on roosade, ’Sunshine’ kollaste ning Koehne pihlakas valgete marjadega.

Lõpetuseks võiks pöörata tähelepanu veel ühele positiivsele tendentsile – järjest enam peresid on hakanud üha rohkem pöörama tähelepanu söödavate viljadega taimedele, mida leidub peale viljapuude ja marjapõõsaste ka ilupõõsaste seas. Ega väga selget piiri ei peagi siin tõmbama – näiteks kultuurmustikas on kauni punase sügisrüüga nii marja- kui ka ilupõõsana täiesti arvestatav. Samuti on hakanud inimesed taasavastama imelisi ronitaimi, mida on väiksemas aias hubasema tunde loomiseks hea terrassi äärde istutada. Nende seaski on palju söödavate marjadega taimi, näiteks imeilus südajas aktiniidia, Hiina sidrunväändik ning külmakindlamad viinamarja sordid.

Püsilillede juures sel korral ehk ei peatukski, sest neid on lihtsalt nii palju erinevaid ja erilisi, et selleks on juba kergem aiasalongi tulla ja nendega kohapeal tutvuda!

