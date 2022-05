Üks lihtne lahendus, et heitlikud ilmad ei rikuks su tuju!

Talveaed on suurepärane võimalus suve pikendamiseks kasvõi 12 kuuni aastas. Talveaiad on reeglina maja külge rajatud juurdeehitused, mille seinad ja katus on klaasist ning klaasseinad enamasti kokku lükatavad ehk avatavad. Eesti inimestele meeldib valgus ja soojus, mida meie kliimas üldiselt napib. 2003. aastal loodud Eesti kapitalil põhineva ettevõtte A-Profiil pakutavate talveaedade abil on aga võimalik valgust ja soojust säilitada. Külmaks talveaiaks nimetatud lahendust saab paigaldada otse terrassile, mis võimaldab suve pikendada.