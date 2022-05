KUULA SAADET | Lamelltellised pakuvad konkurentsi krohvitud pindadele

Saksamaal ja mujal Euroopas on ennast fassaadikattematerjalina igati õigustanud õhukesed, 4-6 mm paksused Meldorfeli lamelltellised. „Lamelltellis erineb tavalisest tellisest selle poolest, et temaga ei laota müüri vaid seda liimitakse liimseguga aluspinnale. Oma õhukese paksuse tõttu jääb lamelltellise ruutmeetri kaal 6-7 kg kanti ja sobides ideaalselt EPS-plaatidega kaetud seinale,“ rääkis Caparoli Eesti piirkonna müügijuht Eiko Roosimägi. „Korrektselt paigutatuna on lamelltellise eluiga 50 aastat või isegi rohkem. Iga tellis kleebitakse eraldi seina ja on olemas eraldi nurgatükid. Sõltuvalt sellest, kas soovitakse paigaldada vertikaal- või horisontaalnurgakivi, mõlemad variandid on olemas,“ lisas ta. Lamelltellise vuugid vormistatakse sama liimseguga ja fassaadile paigutatuna on tulemuseks päris tellissein, ilma mingite visuaalsete erinevusteta.