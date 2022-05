Puitarhitektuur päästab maailma, olles üks võimalik lahendus kliimaprobleemile

Eestlased on alati olnud puiduusku ja suur osa meie varasemast arhitektuuripärandist on ehitatud puidust. Kuidas on olukord praegu — kas puidus nähakse rohkem vana ja traditsioonilist materjali või on ta siiski paljude jaoks saanud ka moodsa ja trendika sünonüümiks?

Erik Konze: Tegelikult on väga raske sellele küsimusele lihtsalt vastata, kui võtta arvesse, mis on maailma kliimaga juhtumas. Ehitusvaldkonnal on seni olnud suur roll kliima soojenemisel, eelistades keskkonnale vaenulikke lahendusi. Kui olukord oleks teine, võiks vastata, et jah, puit on moodne ja trendikas, sest seda on hiljaaegu Eesti arhitektuuri- ja ehitusmaastikul näha aina rohkem ja rohkem. Kuid kuna olukord maailma kliimaga on äärmiselt kehvas seisus, siis pean vastama sellele hoopis teisiti. Puit võib olla moodne ja trendikas, kuid tema kõige olulisem sünonüüm on ja peab olema, et ta on homse elukeskkonna võti, millega võib teha suuri edusamme kliimasoojanemise pärssimises.

Tõsi on, et puit on keskkonnale mõeldes kordades eetilisem materjal kui betoon. Kuidas aga seletada seda inimesele, kes valutab südant metsade mahavõtmise pärast?

Erik Konze: Betoon on vaid üks paljudest ehitusmaterjalidest, millel on väga suur ja kahjulik keskkonnajalajälg väga suure energiakulu tõttu, mis on vajalik selle tootmiseks, töötlemiseks ja transportimiseks. Paraku on ajalugu näidanud, et inimesed kipuvad valima lahendusi, mis on neile kõige mugavamad ja kasumlikud. Ehitussektor kahjuks pole siiani olnud selles suhtes erand. Õnneks on inimeste arusaamad ja sellest tulenevad valikud juba väiksel moel muutumas. Tänu teadusele ja levinud inforuumile on tellijad saanud aru, et on palju keskkonnasõbralikumaid materjale, millega ehitada. Puit on kindlasti üks parimaid materjale selles kontekstis, kuna temaga saab asendada oluliselt suurema jalajäljega materjali, olles sealjuures ise palju väiksema jalajäljega. Kuid see, mis teeb puidu eriliseks, on asjaolu, et ta on taastuv.