Otsid unistuste tööd? Enefit Connecti juhtimiskeskuse karjääriprogramm ootab sind!

Programmi edukal lõpetamisel hakkad kandma võrguteenuse juhtija ametinimetust. See tähendab, et sinu hiireklikid ja kiire reageerimine hoiavad töös Eesti elektri-, tänavavalgustus- ning sidevõrku ja elektriautode laadimistaristut. Rikete või muude hädajuhtumite korral mängid just sina esimest viiulit.