Pirital kõrgete mändide all tupiktänavas asuv maja sündis juba 14 aastat tagasi. Sinna asusid elama Kadri ja Riho oma 6-kuuse esiklapsega. Mis siis sisustuses moes oli? Tumepruun venge, klaasuksed ja jõulise mustriga efektiseinad. Kuna laps oli just sündinud, siis oli pigem soov end mugavalt sisse seada ja kodu sisustati kiirustades, kuid siiski tolle aja mõistes moekalt. Kadri meenutab tagantjärele, et kuigi kõik sai tehtud soovide järgi, tundus sisse kolides siiski kogu olemine kodus natuke raske — kõrged männid püüdsid mõnevõrra päikest kinni ja tumepruun interjöör neelas endasse päris palju valgust.