Alusta küttekulude vähendamisega juba praegu: kolm parimat õhk-vesi soojuspump gaasikatla asendamiseks

Kui gaasihind käib üle pea

Asenda kulukas gaasikatel õhk-vesisoojuspumbaga

Õhk-vesi soojuspump on praegu ja ka tulevikus üks säästlikum viis kütmiseks ning erinevalt paljudest teistest lahendusest ei nõua see suurt alginvesteeringut ja tasub ennast majapidamises ära juba paari aastaga. Õhk-vesi soojuspumbaga võib keskmise eramaja talvine küttearve võrreldes gaasiküttega väheneda neli-viis korda ja suure tõenäosusega muutub see vahe ajaga aina suuremaks. Lisaks mugavusele ja väiksematele kuludele on õhk-vesi soojuspumbad ka keskkonnasäästlikud, turvalised ja kasutajasõbralikud.

Just nüüd on parim aeg



On selge, et soojade ja päikesepaisteliste ilmade tulekuga ei ole kellelgi suurt huvi mõelda kütteprobleemidele. Külm aeg on veel mägede taga ja mõtetega peesitatakse juba rannaliival. Tegelikult on aga just praegu küttesüsteemi vahetuseks parim aeg. Nagu me kõik teame, on praegune olukord maailmas kaasa toonud ootamatu tõusu gaasihinnas, mis tähendab, et ka nõudlus alternatiivsete küttelaheduste järele on kasvanud. Järsu nõudluse kasvuga on aga tootjatel tihti keeruline kiiresti kaasa tulla, mis võib omakorda põhjustada tarneraskusi. Selleks et talve tulekuks kindlustada endale soe tuba soodsa hinnaga, tasub küttesüsteemi vahetus ette võtta just suvekuudel. Suvel on kaasnevaid ehitustöid teha oluliselt mugavam ja saab vältida olukorda, kus pead endale sobivat seadet tarneraskuste tõttu ootama.