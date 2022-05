Tutvu polürotangist suvemööbliga!

Kaug-Ida tunnetus ULLEHUSE perekonnaga



Rotang on aiamööbli turul materjalina domineerinud juba aastaid ja seda peetakse tõeliseks väärtuseks, sest see kestab kaua. See on elegantne, vastupidav materjal, mis näeb kõikjal hea välja ning muudab aia kutsuvaks ja hubaseks. Pealegi loob see kohe erilise puhkusetunde, kuna muudab sinu õueala sarnaseks mõne troopilise piirkonnaga. Polürotangile omased jooned tulevad kõige paremini esile ühel populaarsemal suvemööbli komplektil JYSKis — ULLEHUSE. Toode on saadaval nii heledas kui ka tumedas toonis, kuue- ja isegi üheksa-kohalisena.

Moodul mooduli haaval: BASTRUP

Viimaste aastate jooksul on mööblitööstuses suurt populaarsust kogunud moodul-tüüpi mööbel. Sellise suundumusega on aiamööblikomplekt BASTRUP, mis koosneb kolmest erinevast moodulitüübist: nurga-, kesk- ja ääreosad. Diivani mooduleid saab soetada erinevates kombinatsioonides ja neid on lihtne paigutada nii, nagu endale meeldib! Kõik on sinu enda kätes!

Saadaval erinevad disainid

Sellist tüüpi mööbel sobib suurepäraselt suurte kokkusaamiste või pidude korraldamiseks, sest diivanid on tavaliselt üsna avarad ja neid saab kombineerida paljude toolidega. Väiksematele pindadele on väga heaks lahenduseks modernsed VEBBESTRUPi toolid ja pingid. Polürotangist mööbel on saadaval ka väiksematesse ruumidesse sobivas disainis, nagu näiteks VESTLI või MARA kollektsioonid. Selliste mudelite jaoks saab kasutada praktiliselt igat tüüpi laudu — alustades väikestest diivanilaudadest kuni suuremate õues kasutatavate söögilaudadeni.

Miks valida polürotang?

Enamikul juhtudel on diivanitel ja tugitoolidel juba head pehmendused, mis ei vaja täiendavaid oste.

Tegemist on kergekaalulise mööbliga (sõltub muidugi ka raamist) ja seetõttu on seda lihtne transportida.

Väga hea vastupidavus, mistõttu mööbel võib olla õues aasta ringi.

Lihtne puhastada — vajad ainult sooja seebivett.