Kunst koduseinal ei ole pelgalt sisustuselement, vaid ka suurepärane investeering

AO: Mulle tundub, et kunsti on hakanud avastama üha nooremad inimesed ja ostjaks ei ole ainult ühiskonna jõukamad kihid. Praegu võib öelda, et kunst kuulub ka keskklassi kodusesse interjööri. Varasemast rohkem võib märgata toredat tava tähtpäevadeks kunsti kinkida. Ostjateks on eraisikute kõrval ka palju ettevõtteid, kes soovivad oma kontorite interjööri rikastada või head töötajat juubeli puhul meeles pidada.

OT: Kui 2005. aastal noorte kunstnike näituste ja müügiga alustasin, ei olnud noorele kunstile peaaegu üldse turgu. Kunstiturul oli positsioon hoopis teise põlvkonna käes. Praeguseks on muidugi paljud nendest tollastest noortest saanud muuseumikunstnikeks. Ka kaasaegsel kunstil läheb praegu hästi ja juba julgetakse osta ka noorte kunstnike teoseid. Uus põlvkond on rohkem reisinud ja näinud välismaa kodusid, seega tehakse ka julgemaid ja spontaansemaid valikuid. Läänes on kunstikogumine juba pikem traditsioon ja elamine kunstiga on tavaline. Meil on hakatud nüüd samuti selle poole pürgima.

PA: Maitsed on muutunud mitmekesisemaks ja ostud julgemaks. Haus galerii alustas eesti kunsti oksjonite traditsiooni loomisega ja turu arendamisega juba 25 aastat tagasi, seega võrdlused on nii lühema perioodi kui kogu selle aja lõikes ilmsed. Publiku konservatiivsus, mis eelistas vaadata igati väärt pallaslaste kunsti, on pööranud pilgu suuresti moodsa kunsti klassikute poole. Põlvkond, kes tuli kunsti 1960ndatel ja 70ndatel aastatel on tõusnud vanema kunsti klassikute kõrval vaat et enamgi hinda.

PA: Kui selgemalt uusarendustest rääkida, siis näen üha julgemalt inimesi ostmas kodudesse graafikat ja joonistust, mis on oma olemuselt kergem, hinnalt soodsam, aga väga mitmekülgseid valikuid pakkuv ja haakub kaasaegsete interjööridega väga hästi. Paberil tööd annavad suurepärase võimaluse mängida uute ja kaasaegsete raamidega ning töid saab vormistuse abil interjööri huvitavalt sobitada. Ka nõukogude perioodist või varasemast ajast pärit intrigeeriva sisu ja vormikirjaga graafika võib kaasaegses ruumis tänu lõpututele raamimisvõimalustele uues ajas elama panna. Eelistame graafikat ja joonistust alati galeriist pakkuda ilma raamita, et siis just vastavalt interjöörile ostjaga koos sobivaid lahendusi leida.

Samas saab hea kunstiteose paigutada igasse elamisse ja teose valik ei pea ilmtingimata lähtuma interjööri eripäradest. Peaasi et teos ise oleks koduomanikule kõnekas. Siinkohal on Tiit Pääsuke andnud hea juhtnööri, et raam on see vahend, mis teose ja interjööri kokku sobitab.

AO: Sisustusrendid ja arhitektuur kindlasti mõjutavad kunsti ostmist. Vahepeal oli hästi moes kõik seinad erinevate tugevate tapeedimustritega katta ja üldse väga vähe pinda kunstile jätta. Hea näide on ühest korteriomanikust, kes ostis ühte seina väga eksklusiivse džunglimustriga tapeedi, mille asemel soovitasime erinevaid maalikunstnikke, kes on samuti meie oma metsa kui džunglit maalinud või erinevast aspektist loodust kajastanud. Tookord langes otsus tapeedi kasuks, aga nüüd, kus on trendikad õhulisemad pinnad ja kunst, on ka kõnealune tapeet värvitud seinte ja kunstiga asendunud.

OT: Tegelikult näen, et inimesed on jälle hakanud vanalinna kunsti ostma ja sinnagi sobib kaasaegne kunst väga hästi. Varem muidugi arvati, et ajaloolisesse keskkonda sobib ajaloolisem temaatika. Praegu see enam nii ei ole. Paljuski on kunstivalikud ka kultuuri küsimus. Suurem osa inimesi hakkavad kunstiostu sisekujundajaga planeerima. Kultuur pole veel nii arenenud, et sisekujundus lähtuks hoopis kunstiteosest endast, mitte ei osteta kunsti köögimööbli järgi. Tegelikult võiks esmatähtis olla kunst ja teoseid osta juba olemasoleva kogu kontekstis, kus üks teos toetab teist. Sisekujundus on muutuv, kunst aga jääv väärtus.

Kui palju üldse arhitektuur ja sisustustrendid inimeste kunstivalikuid mõjutavad? Kujutan ette, et kui 1990ndatel oli trendikas elada vanalinnas nahkdiivaniga korteris, siis sobiski seinale vanem Eesti kunst. Kas uusarenduste teke on kuidagi soosinud ka suuremat huvi kaasaegsema kunsti ostmise vastu?

Soovitan kindlasti külastada näituseid ja galeriisid, mis annavad parima ülevaate ning aitavad tutvuda erinevate kunstnike loominguga. Tänapäeval on muidugi lihtne ühendada meeldivat ja sobivat isegi kodust lahkumata. NOBA keskkonnas on kunstiotsing ligi 6000 teosega 500 autorilt. Juhul kui on teada ka teose soovitud asukoht, on erinevate parameetrite, nagu mõõtmed, tehnika, hind jne, baasilt kunsti lihtsam otsida.

AO: Eelkõige tuleb silmas pidada, et hea kunst on mitmedimensiooniline ja peaks pakkuma mõtteainet pikaks ajaks, mis tähendab, et ainult pealiskaudse ilusa visuaaliga võib teosest väheks jääda. Isiklikult olen kunsti ostnud pigem selle alusel, kas teos kõnetab, mitte sisustuse järgi.

Kui on täiesti kunstitühi interjöör, siis peaks endale tegema selgeks n-ö kodu keskpunkti, kus võiks olla mingi suuremat formaati ja energiat kandev töö, ning seejärel hakata selle ümber samm-sammult ehitama juba väikest kollektsiooni teiste sobilike teostega. Kunsti ostmine on sündmus ning teosed hakkavad kodus ja selle meeleoludes kaasa rääkima, seega tuleb kunsti valida nagu kaaslast, kellega pikalt ja meeldivalt koos elada.

On tõesti võimalus osta moodsaid maale ja hoogsaid abstraktsioone või konservatiivsema realismi meistrite töid hinnaga 3000 kuni 10 000 eurot, ent on võimalik ka leida suurepäraseid akvarelle, graafikat või joonistusi hoopis teises hinnaklassis alates 150, 300 ja 500 eurost kuni 1000 euroni. Kunsti süvenedes võivad nii mitmedki eelarvamused muutuda. Ehk siis alustada tuleks lihtsalt sellest, et asuda kunsti vaatama ja tunnetama, mis meeldib, ning kui see n-ö hingetunnetus on paigas, siis hakata juba asjaliku galeristi abiga tegema täpsemaid valikuid, mis nii hinnalt, formaadilt kui ka võimalikus uues vormistuses võiksid koju sobida. Suuremate hindadega ja kesksemaid töid on võimalik alati ka kodus proovida, meil on see teenus igapäevane.

OT: Palju sõltub ka sellest, kui süvitsi ostja tahab minna ja mis eelarve kunstiostuks on planeeritud. Võib võtta rahulikult ja käia aastake mööda galeriisid ja näituseid — vaadata ringi ning harjutada oma silma. Aga võib ka minna kunstimessile Baselisse või New Yorki ja avastada hoopis välismaa galeriisid ja end teemaga veelgi laiemalt kurssi viia. On olemas ka online-kunstimesse, kus saab teoseid oma seinale proovida ning kunstnike kohta infot ja hindu küsida. Tänapäeval on isegi rahvusvahelise staari ost vaid ühe kliki kaugusel. Kunstiga võib ka nii minna, et asi, mis praegu meeldib, poole aasta pärast ei meeldi. New Yorgis on väga levinud kunstinõustajad, kes hoiavad ostjaid kursis uute nimede ja potentsiaalikate teostega, et kunst oleks samal ajal ka hea investeering.

Kuidas sellist teost ära tunda, mis oleks hea investeering ja võiks pensionisambana aastakümneid hiljem oma väärtust mitmekordistada?



OT: Iseenesest ei pea ostma kunsti investeeringu eesmärgil. Kui inimene tahab lihtsalt dekoratiivset elementi, võib ta selle ju osta, aga professionaalne kunst on hoopis suurem väärtus. Kunsti hinnad on üldiselt kasvutrendis — kui palju, see sõltub kunstnikust ja aastast. Praegu investeeritakse kunsti üpriski palju, sest kardetakse, et rahaga võib midagi juhtuda. Kunst võib olla väga hea investeering, aga kindlasti ei ole mõtet seda osta ainult selle mõttega, et see viie aasta pärast rohkem maksab. Võime spekuleerida, kes hinda läheb ja kui palju, aga seda ei saa galeristina keegi kindlalt lubada. Samas ei ole kunstiga kunagi nagu auto ostuga, et selle väärtus salongist välja sõites langeb. Üldjuhul kunstiteos ikkagi kasvatab ajas oma väärtust.

Heast galeriist kunsti ostes on garantii, et kunagi hiljem on see töö hinnas, üsna hea. Aga suur osa kunstist on siiski nauding, kus loeb sotsiaalne aspekt, mitte ainult pensionisammas.