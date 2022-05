Levinud vead, mida sisekujundajad soovitavad elamises vältida

3. Liiga domineeriv tapeet Kui ruumi sisenedes märkad esimese asjana silmatorkavat tapeeti, on ilmselt asjad pisut valesti. Korraks võib ju selline ekstreemsus värskendavalt mõjuda, kuid pikapeale hakkavad liialt domineerivad seinad ängistavalt mõjuma. Kui armastad julgeid mustreid ja värve, katseta neid nelja seina asemel ühe-kahe peal ja too kontrastiks neutraalsem ja puhtam pind! Nii pääseb ka muster paremini ja maitsekamalt esile, ega mõju ahistavalt.

Iseenesest ei ole soojade ja külmade toonide kombineerimine viga — pigem on see koht, kus on kõige rohkem eksimisvõimalusi. Soojad toonid muudavad ruumi pisemaks ja hubasemaks, külmad toonid avaraks ja rahulikuks. Neid teadmatult kasutades võib tahtmatult tekitada rahutuid ja veidraid koosluseid. Seetõttu tasub kasutada ehituspoes leiduvaid värvikaarte, kus eksperdid on sobivad toonid juba paika pandud.