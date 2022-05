FOTOD | Vana ait renoveeriti muinasjutuliseks suvekoduks

Suurem osa sisustusest sai välja vahetatud. Tulemuseks on rootslaste poolt palavalt armastatud skandinaavia stiilis helge ja kodune elamine, kus on kõik maitsekalt harmoonias ja detailideni läbi mõeldud. Kobineeritud on uut ja vana — elutoas kohtuvad näiteks minimalistliku joonega diivanid iidsete rahvusmustriliste vaibakestega.