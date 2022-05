Viis levinumat viga, mida kodus ise remonti tehes vältida tasuks

Kuigi me arvame, et kui keeruline see remont ikka olla võib ja küll me ise hakkama saame, siis tegelikult tasuks alati küsida nõu ja kogemusi. Erinevaid materjale ja töövahendeid on tänapäeval saada nii palju, et nende vahel orienteerumist oskavad eelkõige need, kes valdkonnaga tihti kokku puutuvad. Ei maksa peljata poes tooteinfot uurides küsida täpsustavaid küsimusi. Keerulisemateks töödeks, nagu näiteks elektritööd, ventilatsioonitööd või vannitoa remont tasuks aga tõsiselt kaaluda professionaali palkamist. Vähestest kogemustest tulenevat kahju on hiljem väga kulukas parandada ning praktikas on tulnud ette juhuseid, kus valesti tehtud torutööde pärast on vaja hiljem põrand uuesti üles võtta.