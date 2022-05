Millised on hetke kuumimad sisustustrendid köögis?

Suurim muutus, mida on näha, kui jälgida pisut uute hoonete – korterite, majade ja ridaelamute – projekte, on see, et köök muutub taas suletumaks ruumiks. Tähendab see seda, et aina vähem soovitakse täiesti avatud kööki, samas ei soovita aga kööki, mis oleks täiesti eraldi. See tähendab, et kööke planeeritakse paljuski klaasseintega, avatavate seinasuuruste ustega ja nii edasi. Toidu tegemiseks on vaja, et köök oleks eraldatud, samas on ka neid aegu, kui köök võiks olla osa suuremast ruumist.