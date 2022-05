Häid nippe, kuidas aknad ilma aknapesuvahendita säravpuhtaks saada

Alustuseks ütleme, et sul pole vaja poodi spetsiaalse aknapesuvahendi järele minna. Küll aga võiksid soetada varre otsas kaks ühes aknapesija, millega saab akna nii puhtaks kui ka kuivaks. Koristustarbeid müüvatest poodidest on muidugi võimalik osta ka rohkem töövahendeid: hõõruki, mis on teisiti öeldes varre otsas aknamopp, ning tõmmitsa, mis on peenikese kummiga kuivataja, mille sarnast sa kasutadki juba võib-olla vannitoa seinte kuivatamiseks. Kui soovid, võid kahte tööriista kasutada, aga meie oleme kaks ühes variandiga päris rahul. Lisaks aknapesijale pane valmis kuivatuslapp või paber. Paljud inimesed on harjunud vana hea ajalehepaberiga, aga koristusprofid ütlevad, et kõige parem on veejääke kuivatada mikrokiudlapiga, sest köögipaber tekitab aknale ebemed ja ajaleht võib endast maha jätta trükivärvi.

Spetsiaalset aknapesuvahendit ei lähe vaja

Nagu eespool ütlesime, ei ole sul spetsiaalset aknapesuvahendit vaja osta, sest selle töö teeb väga edukalt ära tavaline äädikas. Aknapesuvahendit pritsides ei jõua see kõik aknaklaasile, vaid osa lendub õhku ja kahtlemata hingad sa seda endale ka sisse. Seda pole küll vaja.

Mõned inimesed panevad pesuvee sisse sortsu nõudepesuvahendit, aga kodukeemiaga on üldiselt see lugu, et mida vähem sa seda kasutad, seda parem. Esiteks muidugi sellepärast, et keemiat on meie majapidamises ja keskkonnas niigi küll, ja teiseks on nõudepesuvahendi jälgi aknalt raskem eemaldada ning kui neid sinna jääb, siis oskavad kavalad päiksekiired need siiru-viirud klaasi peal kenasti välja tuua.

Samuti kipub pesuvahend sulle aknapesul karuteenet tegema, sest juhul kui aknale jääb veidi selle jälgi, tõmbavad need mustust külge ning aken läheb uuesti hoopis kiiremini mustaks. Äädikas on võimeline aknalt ka rasvase mustuse eemaldama, jätmata samas klaasile jälgi, mistõttu sobib see akende puhastamiseks ideaalselt.

Lisa liitrile veele 2 supilusikatäit äädikat ja pane segu spreipudelisse. Mõned soovitavad kangemat segu: kaks osa vett ja üks osa äädikat.