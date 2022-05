Vana korter uueks – kas remontimata korteri ostmine tasub end ära?

Iseenesest ei pruugi remonti vajava korteri ostmine kujuneda sugugi soodsamaks kui juba renoveeritud korteri soetamine. Kui korterikuulutusi lapates võib esmapilgul tunduda, et remonti vajava pinna saab kätte oluliselt soodsama hinnaga, siis tihti ei mõelda, et heade ehitusmeeste palkamine ja materjalid on tänapäeval väga suur kulu. Näiteks hetkel ei ole võimalik isegi ette kalkuleerida, mis võiks maksta puit kuu või kahe pärast. Ehitusmaterjalide turul valitseb üpriski ebastabiilne olukord ning valmis peab olema võimalikeks hinnatõusudeks. Seega tasub paraja varuga läbi kalkuleerida, kas kapitaalremont ei tõsta korteri hinda kõrgemaks kui mõni valmis korter, kus sõrmegi liigutama ei pea.