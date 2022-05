Ainulaadne grill-kiik mõnusaks istumiseks ja ajaveetmiseks

Sternobergi unikaalse, ent samas maalähedase ehitusega grill-kiige põhiline konstruktsioon on ennast tõestanud ja olnud läbi paarikümne aasta sisuliselt muutumatu, küll aga on sellele lisatud vidinaid, mis nii mugavust kui ka vastupidavust veelgi suurendavad. Selle alla kuuluvad nii liigutatav grillihoidja, pudelihoidjad, konksuga lühter, lilleamplid, pudeliavajaga kelluke kui ka „pätsikesed”, mis kiige kestvust veelgi pikendavad.

Erinevaid lahendusi koduaias istumiseks leidub sisuliselt lõputult, seega mis teeb grill-kiige tavapärasemast palju huvitavamaks? Võib öelda, et üsnagi kompaktses grill-kiiges kohtuvad kõik aiaomaniku vajadused: mugav varjualune, koht niisama istumiseks, kiikumiseks ja söögitegemiseks ning püsiv silmailu ka ajal, kui grill-kiike üldse ei kasutatagi. Seljatugedega istmete ja lauaga grill-kiike on võimalik tellida nii kuuele, kaheksale kui ka kümnele inimesele.

Samas ei pea grill-kiige mõnusid alati suure seltskonnaga nautima – pärast väsitavat tööpäeva mõjub justkui teraapiana, kui istuda kiigele ja lihtsalt vaikse õõtsumise saatel linnulaulu kuulata või vaikust ja rahu nautida. Ka ei pea kiikumine alati üldse asja juurde kuuluma, sest toote kiikuvat osa on soovi korral võimalik haakidega fikseerida, et sel ajal näiteks grillil liha küpsetamisele keskenduda. Grill-kiige küljes on liigutatav grillihoidik, millele saab asetada näiteks UFO-grilli või kasutada komplektis olevat tulekorvi, et varrastel vorste või šašlõkki küpsetada. Mõeldud on ka õhtuste kiikumiste ja istumiste peale – komplekti kuuluvale küünlaalustega lühtrile saab asetada küünlaid, samuti on lühtri keskel konks, mille külge soovi korral õlilamp riputada.