Teineteist täiendav duo – sisekujundajad Margit Grünthal ja Kadri Unt

1. Milliste sõnadega ennast tutvustaksite?

Kui kirjeldada Kodudisainerit, siis oleks kindlasti märksõnadeks pühendumus, usaldusväärsus, professionaalsus, loomingulisus, ainulaadsus. Ja muidugi palju nalja ja naeru.

2. Kust kõik alguse sai ja mis on teinud teist selle, kes olete?



Meil mõlemal on olnud võimalus elada aastaid väljaspool Eestit ja võib vist öelda, et leidsime endas interjööre armastava pisiku juba siis. Margit elas aastaid tagasi Ameerika Ühendriikides, kus oli luksuskinnisvara müüva maakleri assistent. Nende aastate jooksul sai väga põnevates kodudes käidud ja alati enda peas analüüsitud kodude plusse ja miinuseid. Tagasi Eestisse tulles tekkis võimalus kaasa rääkida uute kodude sisustuspakettide loomisel ja sisustusnõu andes, kuna abikaasa oli tegutsev kinnisvaraarendusmaastikul.



Kadri seevastu elas viis aastat Rootsis, kus armus sealsetesse hygge-tüüpi kodudesse. Rootsis oldud aastate jooksul tuli ka päris mitu korda kolida ja sai kätt proovitud mitme kodu rajamisel – algusest lõpuni. Need projektid olid Kadrile ühtaegu nii proovikiviks kui ka loominguliseks väljaelamiseks. Viis aastat on päris pikk aeg ning võib julgelt öelda, et see muutis Kadrit kui inimest väga palju ja nii mõnedki väärtused said ümber hinnatud. Kodudisaineri kui tiimi algus oligi Kadri Eesti kodu täielik renoveerimine, kui oli aeg taas kodumaale naasta.

3. Kuidas on möödunud teie loomingulised aastad?