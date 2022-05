Häid nõuandeid, kuidas kujundada rõdust või terrassist mõnus roheline oaas

Vaatamata sellele, et rõdule või terrassile mahub enamasti vähem asju, sobitub hea plaani korral kõik kenasti paika. Anname nõu, kuidas saavutada kaunis ja kaasaegne tulemus.

Vali välja värvid ja stiil



Õueala kujundama hakates tasuks esmalt mõelda läbi, millist stiili soovid viljeleda. Olgu selleks siis modernne, boheemlaslik või hoopis pariislaslikult romantiline suund, oluline on seda terve sisustusprotsessi meeles hoida. Vaid nii jääb üldmulje harmooniline.

Teiseks mõtle värvitoonidele. Kas eelistad neutraalset mustvalget, kreemjaid puidutoone või hoopis midagi rõõmsameelset ja särtsakat? Valikuid on mitmeid, kuid pane tähele, et kui eelistad monokroomsust, on võimalik siiski ka näiteks mustvalgele lisada mõni eredam toon, nagu tuhmroheline või -kollane, ja tulemus jääb korraga nii minimalistlik kui ka silmale huvitav vaadata. Kus siis veel värvidega julgemalt mängida, kui mitte õues?