Millised on selle kevade kõige trendikamad sisustussuunad magamistoas?

See on kõik, mis sobib suurepäraselt ka eesmärgiga muuta magamistoa üldmulje värskemaks ja kevadiselt helgeks. Praegused sisustussuunad on mõeldud mõjuma meeli rahustavate ja stressi leevendavatena ning nii üks magamistuba just mõjuma peakski.

Milliseid värvitoone eelistada?



Värvide mõttes on 2022. aasta ilmselt üks kõige põnevamaid aegu, sest kui pikka aega domineerisid interjööris hallikad, kreemjad ja beežikad toonid, siis nüüd astume sammukese traditsioonilisest ja minimalistlikust kaugemale ning õpime julgemalt eksperimenteerima. Moes on abstraktsed värviefektid ja ootamatult pilkuköitvad toonid, mille puhul varem mõeldi, et neid võiks ruumikujunduses vältida, aga nüüd on ootamatult kõik lubatud. Mis peamine, seina- või tekstiilivärvi muutusega on kõige lihtsam kevad tuppa tuua.