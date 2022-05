KUULA SAADET: Tellistest tulekolle on iga suveköögi süda

Väliköökide ja grillkohtade ehitamise aeg on kätte jõudnud , kuid paljud jäävad hätta töö teostamisega. „Ehitamiseks väljavalitud tellised ja katusekivid ostetakse kiiresti valmis aga tihti jääb enne tööde teostamist konsulteerimata arhitekti või töid teostava pottsepaga, kes annavad nõu elementide ratsionaalse paigutuse, materjalide valiku, ehitustehnilise ja esteetilise poole pealt,“ rääkis Wienerberger AS müügiesindaja Urmas Alles.

Tulekolle on väliköögi süda ja sageli esmane kõige olulisem osa väliköögis. Enamasti on selleks kamin, mida kasutatakse grillimiseks aga vahel ka lihtsalt tule tegemiseks. Ideaalis kuuluvad suveköögi juurde veel pliit ja suitsuahi ning mõnel juhul ka leivaahi.

„Enim eksitakse selle vastu, et liiga palju küttekoldeid ehitakse üksteise kõrvale ja endale mugavat istumiskohta jääb väheseks,” ütles pottseppmeister Ahto Kruusamäe suveköökide ehitamist kommenteerides.

„Väliköögi ja tulekolde ehitamisel on heaks valikuks keraamilised tellised, millel on mitmeid eeliseid,” sõnas Wienerberger AS müügi ja tootearenduse nõustaja Neeme Tulp.