15 köögivilja, mida saab pärast söömist uuesti kasvama panna

Uusi porgandeid pole sel moel kahjuks võimalik kasvata, küll aga porgandipealseid, mida paljud inimesed armastavad salatitesse lisada. Selleks lõika porgandite pealmised osad mõne sentimeetri pikkuselt maha ning aseta need madalasse anumasse. Täida anum veega, nii et porgandijuppidest pool oleks veega kaetud. Tõsta aknalauale ja ühe-kahe nädala pärast peaksid pealsed juba piisavalt suured olema.

Kuna see sibulaline on nagu iga teine sibultaim, võid seda lihtsalt veeklaasis kasvatada. Veendu vaid selles, et sibula allosa oleks veega kaetud. Uued rohelised võrsed kasvavad umbes 10 päevaga.

Kuna see juurvili on kujult sellerile väga sarnane, on ka selle kasvatusviis sama (juureosa allpool vette uputamine). Pak choi kasvab veelgi kiiremini kui seller ja tõenäoliselt saad selle juba nädala pärast potti istutada.

Sellele kiulisele köögiviljale uute varte kasvatamiseks uputa selle juureosa kolmeks päevaks vette. Niipea kui keskosast esimesed lehekesed kasvama hakkavad, istuta see omaette potti. Jälgi, et leheotsad istutades mullast välja jääksid ning hoolitse selle eest nii nagu iga teisegi taime eest.

Basiiliku uuesti kasvatamiseks nopi varrelt ¾ ulatuses lehed ning aseta lehtedest puhtaks nopitud varred veeklaasi. Vaheta iga paari päeva tagant vett ning näed, kuidas peagi hakkavad vartele juured moodustuma. Kui juured on umbes viie sentimeetri pikkuseks veninud, on käes aeg varred mulda istutada ning neid tavapärasel moel edasi kasvatada.

Salati söömine on veelgi nauditavam, kui see tervislik roheline köögivili on ise kasvatatud. Torka salati valmistamisest üle jäänud juureosa mulda või vette, tõsta see aknalauale päikese kätte ja kasta seda. Peagi näed, kuidas juurekontsu keskosast hakkavad juba üsna varsti uued lehekesed pead tõstma.





8. Küüslauguvõrsed



Tihtipeale juhtub, et kui küüslaugu lõpuks kasutamiseks välja otsid, on selle võrsed juba tasapisi kasvama hakanud. Järgmine kord, kui nii juhtub, aseta küüslaugupea läbipaistvasse nõusse ning vala anumasse nii palju vett, et küüslaugupea alumine ots puutuks vette. Jäta aknalauale seisma ning jälgi, kuidas üha uued võrsed nina välja pistavad.





9. Sidrunhein



Sidrunhein on levinud koostisosa Tai ja Vietnami toitudes, kuid seda pole supermarketist alati just lihtne leida. Seetõttu on selle kodus kasvatamine suurepärane mõte. Aseta varred kõrgesse klaasi ja vala sinna vett, nii et varred oleks pooles ulatuses veega kaetud. Kui varred on juured alla ajanud, istuta need mulda.









10. Ingver



Kui sulle meeldib oma hommikusmuutisse ingverit lisada, siis ära jäta seda nippi katsetamata. Vali paar risoomi, millel on pungad küljes ja istuta need mulda. Paari kuu pärast näed, kuidas mullast esimesed võrsed välja tükkima hakkavad.









11. Bataat



Kasvata kodus ise bataati. Aseta see otsapidi purki, nii et põhja jääks mõned sentimeetrid vaba ruumi ja täida purk kolmveerandi ulatuses veega. Niipea kui bataadi kasvud on mõne sentimeetri pikkuseks veninud, eemalda need ja istuta mulda, nii nagu teeksid iga muu köögiviljaga aias.







12. Ananass



Ära kiirusta ananassi lehetuti ära viskamisega, sellest on võimalik uut vilja kasvatada. Selleks uputa lehetutt otsapidi vette. Ligikaudu kolme nädala pärast näed, kuidas sellele hakkavad juured alla kasvama. Seejärel istuta tutt mulda ja mõne kuu pärast ongi uhiuus ananass valmis.





13. Seened



Seda supertoiduainet saad uuesti kasvatada seene mütseelist — neist valgetest, peaaegu et karvadena tunduvatest kiududest seene jala ümber. Pista need pruuni paberkotti, mis on täidetud niiske vooderdusega ning jäta kolmeks kuuks seisma ja uued seened salati sisse ongi olemas.

14. Avokaado

Järgmine kord kui guacamolet valmistad, hoia avokaado seemned alles. Neist saad lihtsasti uue taime kasvatada. Torka seemnesse mõned hambatikud ning riputa see klaasitäie vee kohale, nii et seemne alumine osa puudutaks vett. Kui seemnele hakkavad juured kasvama, lisa veele mulda, et avokaadol piisavalt toitu jaguks.





15. Kartul

Kui unustasid oma kartulid liiga pikaks ajaks seisma ning need enam söögiks ei kõlba, kasvata neist uued. See on lihtne: lõigu need juppideks ning istuta konteineritesse. Võid konteinerid ka ise paksust pakkepaberist valmis voolida.





Allikas: Housebeautiful