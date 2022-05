FOTOD | Ühetoaline korter, mis pakatab lahedatest sisustusideedest

Lahe kodu võib olla nii suur kui ka väike. See võluv elamine Rootsis on heaks näiteks, et 40 ruutmeetrit on täisväärtuslikuks eluks täiesti piisav. Suurem osa elamisest on kõik üks suur avatud ruum, välja arvatud muidugi esik ja vannituba.