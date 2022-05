Terrass suveks korda! Seitse detaili, mis võiksid kuuluda iga stiilse terrassi juurde

4. Värvilahendus on oluline — õige värvilahendusega saad terrassi väga hubaseks paigaks kujundada. Värvide all pole aga silmas peetud vaid seda, mis värvi on põrand. Tasub mõelda ka taimedele, lillepottidele, mööblile ja muudele terrassil olevatele asjadele. Nagu ka interjööris, tasub terrasi sisustusegi puhul otsustada paari-kolme põhilise värvi kasuks. Vastasel juhul ei mõju terrass kuigi harmooniliselt ja läbimõeldult.

3.Toolid on iga mõnusa terrassi puhul kohustuslikud esemed. Nendel saad mõnusalt istuda ja nautida meeldivad vestluseid soojadel suveõhtutel. Toolid võiksid asetseda lähestikku ja nende juurde võiks kuuluda ka pisike lauake, millele saad soovi korral midagi asetada. Kui ruumi on rohkem või toolid pole esimene eelistus, siis võid otsustada ka kiige kasuks.

2. Vaip on üks lihtsamaid asju, mille saad välja vahetada, kui vana on kulunud ja kole. Kaunis vaibake täiendab terrassi välimust ja muudab selle hubasemaks. Viimastel aastatel on müügile tulnud väga palju vihmakindlaid ning välitingimustesse sobivaid terrassivaipu. Skandinaavias on komme terrasse vaipadega kaunistada au sees olnud juba aastakümneid ning miks mitte meilgi terrass selle pisikese, kuid kõneka detaili abil pisut tubasemaks ja hubasemaks muuta?

1. Taimed. Paiguta taimed terrassi lähedale murule nii, et saad seal istudes nende ilu nautida. Kuna terrassil olemist mõjutab palju ka ümbritsev keskkond, siis saad taimedega muuta ümbruse kauniks ja lisada sellele värvi. Hooajalisi õitsejaid võid istutada nii lillepotti kui ka lillekastidesse, mille saad kinnitada terrassi piirde külge, aga miks mitte ka vertikaalselt seintele. Taimede abil saad terrassi ka naabrite pilkude eest palju privaatsemaks muuta — peida istumisala näiteks lopsakate kõrreliste või igihaljaste okaspuude taha. Potitaimed on samuti variant terrassile rohelust tuua. Kindlasti arvesta taimede valikul aga terrassi asukohaga. Kui sinna ei paista kunagi päike, ei tasu valida taimi, mis vajavad päikesevalgust ja vastupidi. Lillepottide ja taimede valikul pea silmas ka terrassi suurust.

Alustuseks tee terrassile totaalne puhastus — korrasta põrandad ja seinad ning vii sealt minema kõik ebavajalik. Võib-olla on vaja ka puitu uuesti immutada või mõnda lauda siit-sealt parandada? Mõtle ka sellele, mis võiks terrassil kindlasti olemas olla, et tunneksid seal end hästi.

5. Kardinad kuluvad samuti ära, kui terrass on päikesepoolne ja soovid palaval päeval muuta selle varjulisemaks kohaks. Kardinad on abiks ka siis, kui terrassi üks külg jääb naabermaja või tänava poole ja soovid selle aeg-ajalt muuta privaatsemaks kohaks. Kardinaid valides võiksid pöörata tähelepanu sellele, et need sobiksid kokku terrassi stiiliga ja oleksid kasutavad välitingimustes. Värviliste kardinate puhul eelista pleekimisvastaseid kardinaid.

6. Pisike lauake on terrassil vägagi praktiline lisandus. Kuhu mujale siis asetada joogiklaas, snäkivaagen või pooleli olev raamat? Heaks valikuks on ka puhv või tumba, mida saad kasutada vajadusel hoopis istumiseks: kui inimesi on rohkem, võib tekkida vajadus lisaistme järele.

7. Hea valgustus on samuti oluline. See võimaldab terrassi kasutada ka sügiseni välja, kui õhtud on juba pimedamad. Samuti aitab valgustus luua hubast ja mõnusat atmosfääri.