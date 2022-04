Aias pahalasi tõrjudes tee seda targalt

Uue põlvkonna taimekaitsevahendid on paljuski sellised, mis tõrjuvad eemale neid tegelasi, keda me enda koduaeda ei taha. Keskkonda säästvad vahendid ei tööta mürgitamise põhimõttel, vaid tõrjuvad eemale soovimatut, kasvõi näiteks mutte ja sääski. Krausi sõnul annab muttide hävitustööga kimpus aiaomanikule rahuliku meeleolu kiirelt tagasi spetsiaalne tõrje, mille mõju algab momendist, kui topsike vedelikku on valatud mutimullaauku, ja kestab veel nädalaid.