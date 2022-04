Kummutame kuus levinumat müüti päikeseenergia kohta

Müüt nr 1. Päikeseenergia on kallis. Päikesepargi ehitus on investeering, mille tasuvust tuleb eelnevalt täpselt hinnata. Kui päikeseelektri tootmine on vastavuses elektrienergia tarbega ning investeeringu tasuvusaeg on sobiv, pole põhjust päikeseenergiat kalliks pidada. Kalliks osutub päikeseenergia juhul, kui päikeseelektrijaam on planeeritud oskamatult. Turul on paraku ka ettevõtteid, kes moonutavad arvutusi, et jätta kliendile arusaam lühemast tasuvusajast.

Selleks tulebki valida enda partneriks usaldusväärne ettevõte, kes projekteerib täpselt ning annab ausaid lubadusi. Kuna päikeseelektrisse investeerimine on pikaajaline otsus, mis seob teid valitud ettevõttega vähemalt 20 aastaks, tuleks valida partner, kes on kindlasti nii kaua ka olemas.

Vastupidava ja kvaliteetse elektrijaama projekteerimine on täppisteadus. Selleks, et paneelid oleksid tootlikud ning esimese suurema tuulega katuselt alla ei lendaks, peavad nii projekt kui ka paigaldus olema kvaliteetselt tehtud. Kui jaam on planeeritud oskamatult ja lohakalt, võib selle tasuvusaeg kujuneda märkimisväärselt pikemaks.