Arhitekt: enne katusekivi valimist suhtle projekteerijaga

Katusekivi valides tuleb lähtuda hoone arhitektuurilisest kontseptsioonist, maja ümbrusest ja tellija maitsest. „Tellija seisukohalt on kõige olulisem, et valminud lahendus oleks silmale ilus vaadata, aga valikut tehes on väga oluline jälgida, et katusekivid sobiksid katuse konstruktsiooniga,” lisab RCC Katusetööde OÜ juhatuse liige Mart Sieber.