1. Lisa avarust ja tõsta mööbel ringi

Interjööri avaruse lisamiseks on mitu võimalust. Esmalt tuleb üle vaadata mööbel. Võimalusel loobu suurtest mööbliesemestest või proovi mööbel ümber tõsta nii, et akende läheduses ei oleks suuri ja kogukaid kappe ning valgus saaks kenasti tuppa langeda. Teine võimalus on värvida suur ja domineeriv mööbliese mõnda heledamasse värvitooni. Avatud õhkonna loomisel tulevad appi ka peeglid. Asetades peeglid vastu akent peegeldub valgus sealt ruumi.