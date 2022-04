Suvine elu rõdul

Väike ja mugav puhkenurk linnaasukatele

Igaühel peaks olema väike omaette paradiis, isegi neil, kes elavad suurtes linnades ning kel on vähe veranda- või terrassipinda. Väike pind ei tähenda, et seda ei saa hubaseks ja mugavaks muuta. Kergmetallist või puitmaterjalidest mööblikomplektid on olemuselt väga funktsionaalsed ning pakuvad võimalust nautida mõnusat hommikusööki õues, jälgides samal ajal liiklust ja tormavaid inimesi, kes täidavad oma igapäevaelu ülesandeid.

Naudi einestamist värskes õhus!

Mõtle hoolikalt, mida sa tahaksid rõdul kõige sagedamini teha. Kui see on koht, kus süüa, vali kõrgem laud ja sinna juurde sobivad toolid. Soovitame valida peenikeste jalgadega laua, mille all on vaba ruumi asjade paigutamiseks. Ruumi aitavad säästa ka kokkupandavad toolid, mida on igal ajal mugav võtta ja ära panna.