FOTOD | Pisikesse hoovi kujundatud hubane terrass, kus on nutikalt taaskasutatud vana puitmaterjali

Linnas on terrass või oma aiake üldiselt luksus. Kui sind on õnnistatud pisikese aia või hooviga, siis tasub sellest maksimum võtta ja sinna ka mõnus õuetuba kujundada. Toome näiteks ühe tellistest majamüüridest ümbritsetud hoovi rajatud avarast terrassist. Siia on kokku kogutud asju, mis tuppa enam ei sobi või mis vajavad lihtsalt uut funktsiooni ja loovat lähenemist… Vaata lähemalt!