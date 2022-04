Puudused kinnisvara dokumentatsioonis võivad nurjata tehingu

Plaanides soetada kodu, mõtleb enamus inimesi eelkõige sellele, kas ostetav kinnisvara on tema vajadustele ja soovidele vastav, sobib tema pereliikmetele ja on välimuselt selline, nagu üks unistuste kodu olema peaks. Mille peale tavaliselt ei mõelda, on see, kas hoonel on ka paberid korras ja kõik vajalikud load olemas, kuigi just see peaks olema üks esimesi asju, millele tähelepanu pöörata.