1. Majale liiga lähedale istutamine

Pea meeles, et puud, põõsad ja muud taimed kasvavad ajapikku järjest suuremaks. Nii et see, kuhu sa nad alguses istutad, on väga oluline. Tihtipeale ei pöörata tähelepanu, kui suureks mõni puu või põõsas kasvada võib ning nii tuleb need pahatihti hiljem maha võtta. Puude juured võivad kahjustada nii kõnniteid kui maja vundamenti, samuti lõhkuda hoone välisviimistlust ja luua kerge ligipääsutee niiskusele ja putukatele. Parim reegel on see, et maja ümber peaks jääma 30 sentimeetrit kuni üks meeter vaba pinda.