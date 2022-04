FOTOD │ Kaasaegne kodu ajaloolises haiglahoones

Meetripaksuste paekiviseinte ja suurte kaarjate akendega tsaariagsest haiglahoonest õhkub hoopis teistsugust hingust kui kiirelt valmivatest kaasaegsetest korterelamutest. Eriline atmosfäär ja ajalooline keskkond olid ka põhjuseks, miks Kaidi pilk korterit otsides just sellele elamisele peatuma jäi.

Vanade majade puhul hindab Kaidi eelkõige just isikupära. „Mulle tundub, et uued majad lähtuvadi liiga palju säästuprintsiibist – madalad laed, õhukesed seinad, tüüpprojektid ja kokkuvõttes üsna isikupäratu ruum, kus toadki on tihti ebaloogilise planeeringuga ja ruumis viibides on tunne, justkui viibiksid karbis.”