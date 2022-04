Võib-olla on neid, kellele Eino Mäelti (1940–2021) nimi on võõras, kuid kindlasti ei ole neid, kellele oleks võõrad tema tööd. Eino Mäelt on klaasidisainer, kes töötas tehases Tarbeklaas mitu aastakümmet. Mäelti teekond klaasimaastikul algas juba 1958. aastal, kui ta noore mehena liitus Tarbeklaasi kollektiiviga, töötades seal viis aastat klaasilihvijana, ning asus tehase stipendiaadina õppima ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis klaasi erialal Maks Roosma käe all