Kuidas valida nõudepesumasinat aastal 2022?

Maitsvad eined on tervise ja heaolu tagatis, seega on köök kodu tõeline hing. See peab olema mugav, meeldiv ja funktsionaalne. Üks esimesi küsimusi, millele nõudepesumasinat valides tuleks vastata, on: kas valida integreeritav või eraldiseisev tehnoloogia? Integreeritud nõudepesumasina eelis on lõputud võimalused peita see köögi interjööri. Beko nõudepesumasinatel on lihtsasti monteeritavad esipinnad, spetsiaalsed liughinged võimaldavad nõudepesumasinat integreerida igasuguse köögimööbliga ning kitsamad, 45 cm laiused mudelid võimaldavad masinat paigaldada isegi kitsa köögikapi kohale. Eraldiseisvad nõudepesumasinad sobivad omakorda neile, kellele meeldivad regulaarsed sisekujunduse muudatused, või neile, kes üürivad kodu ega planeeri sinna lisaraha investeerida.

Kuigi Euroopa Liidu kehtestatud elektroonikaseadmete uus energiatõhususe märgis kehtib juba 2021. aasta algusest, võib see, kui teil pole olnud vajadust uut kodumasinat osta, alguses segadusse ajada. Uus märgis on üsna lihtne: see määrab energiatõhususe skaalal A–G. Selle eesmärk on hinnata seadmeid vastavalt tänapäevasele tehnoloogilisele arengule. Uus märgis tähistab kõrgemaid energiatõhususe standardeid, mis vastaksid ka lähituleviku uuendustele, ning tootjaid julgustatakse välja töötama ja arendama seadmeid, mis tarbivad veel vähem elektrit. Seega, kui seadmele on seni omistatud kõrgeim klass A +++, võiks see uuel skaalal olenevalt seadme tüübist vastata ka näiteks klassidele B–D. A-klass omistatakse praegu ainult mõnele elektriseadmele, mis viitab väga energiatõhusale seadmele.

Nõudepesumasinat valides tuleb arvesse võtta mitmeid kriteeriume: masina mahutavus, selle veekulu, energiaklass ja pesuprogrammide mitmekesisus. Oluline on ka kodu suurus, esteetilised nõuded ja pere igapäevased harjumused. Nõudepesumasinate tehnoloogiline areng põhineb just neil kolmel kriteeriumil. Kohanedes kasutajate muutuvate vajadustega, on kaasaegsed seadmed muutunud multifunktsionaalsemaks, lihtsamini kasutatavaks ja veel säästlikumaks ressursside osas, nagu elekter, vesi, aeg ja jah, ka pesuaine.

Tänapäeva tehnoloogilises mitmekesisuses on tekkinud müüt, et seadmete kasutamine muutub järjest keerulisemaks ja nõuab peaaegu et eriväljaõpet. Tõsi, iga uue seadme kasutamist alustades on vajalik selle kasutusjuhendit mõnda aega käepärast hoida, kuid seda just vastupidisel põhjusel. Tehnoloogia areng põhineb seadmete üha lihtsamal kasutamisel. Tänapäevased seadmed pakuvad palju närve, aega, raha ja muid ressursse säästvaid lahendusi – nii eriprogramme kui ka tehnoloogilisi uuendusi. Näiteks on Beko loonud ja arendanud süsteemi AutoDose, mis võimaldab nõudepesuvahendit masinasse lisada vaid kord kuus. Olenevalt valitud pesuprogrammist määrab seade ise vajaliku pesuvahendi koguse. Lisaks sellele annab masin ise märku, kui on vaja lisada nõudepesuvahendit. Usalda masinat ja säästa!

Üks kriteerium, mida nõudepesumasina ostmisel kindlasti silmas pidada, on selle mahutavus. Tavaliselt väljendatakse seda komplektide arvuga: ühes komplektis on üks madal ja üks sügav taldrik, teekruus alustassiga, üks klaas ja neli söögiriista (näiteks nuga, kahvel, üks supilusikas ja üks teelusikas). Neljaliikmelisele perele piisab tavaliselt 12 nõudekomplekti mahutavast nõudepesumasinast. Samas aga võib ka siinkohal olla oma dünaamika. Sage einestamine väljaspool kodu annab alust kaaluda kompaktsema nõudepesumasina soetamist. Kui kodus on sageli palju külalisi või keegi pereliimetest huvitub kokandusest ja suureneb kasutatavate nõude mitmekesisus, võib tekkida vajadus paindlikuma mahutavusega nõudepesumasina järele. Sellega arvestades pakub Beko oma masinatel Acrobat Systemi funktsiooni. See funktsioon võimaldab reguleerida masina ülemist korvi ka siis, kui see on täis. See võimaldab nõudepesumasinas olevat ruumi maksimaalselt ja vastavalt hetke vajadusele ära kasutada. Mõned nõudepesumasinate mudelid on varustatud ka mitmeotstarbelise kolmanda korviga, kuhu saab mugavalt panna söögiriistu, väikseid espressotasse või muid väiksemaid esemeid. Need, kes armastavad külalisi vastu võtta, hindavad eriti GlassShieldi tehnoloogiat – et kodus oleksid alati ideaalselt puhtad klaasid, on vaja ainult üks kord seada vee kareduse tase. See õrn klaasnõude pesurežiim pikendab nõude eluiga kuni 20 korda.

Aina rohkem aega lähedastele

Beko nõudepesumasinate arendamisel on olulist rõhku pandud aja kokkuhoiule – igal Beko nõudepesumasinal on pesutsükkel Quick&Shine. See täielik pesutsükkel peseb ja kuivatab nõud vaid 58 minutiga, mistõttu sobib see ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks. Kergelt määrdunud nõusid ja klaasnõusid on võimalik pesta pesutsükliga Mini 30, mis peseb poole tunniga ja temperatuuril 35 °C. Olulist ajasäästu on võimalik saavutada nõude kuivamisaja maksimaalse vähendamisega. See võimaldab pärast pesutsüklit nõusid kohe kasutada või panna need riiulitele järgmiseks toidukorraks. Beko nõudepesumasinate sari Beyond dishwashers sisaldab MaxiDry tehnoloogiat, mis täiendava õhuvoolu ja nõudepesumasina ventilaatori abil jaotab ühtlaselt kuuma õhku, saavutades isegi kolm korda kiirema nõude kuivamisprotsessi. Seega ei jää nõudele triipe ega veetilkasid ja seda funktsiooni saab kombineerida enamiku nõudepesutsüklitega. Samuti on sarja Beyond dishwashers masinatel ülikiire pesutsükkel: BeQuick on A-energiaklassi kuivatussüsteemide kiireim täistsükkel, mis kestab vaid 45 minutit!

Ülim puhtus

Tänapäeval lihtsalt puhastest nõudest enam ei piisa – need peavad olema ideaalselt puhtad! Üks uusimaid tehnoloogilisi uuendusi on seotud kogu nõudepesumasina ruumi tõhusama kasutamisega. Beko projekteerijad on kasutusele võtnud uuenduse: lahendus CornerIntense tagab, et veejuga katab ühtlaselt kogu nõudepesumasina ruumi. Visuaalselt eriti efektne pihustusventilaator töötab koos hüdraulilise süsteemiga, mistõttu ei kulu ühtegi liigset kilovatt-tundi, kuid selle kuju võimaldab veel ja pesuvahendil jõuda masina nurkades olevate nõudeni.

Erilised nõuded nõudepesule on beebidega peredel, kuna nemad vajavad hügieeniliselt puhtaid ja mikroobivabu nõusid. Beko pakub selleks spetsiaalset funktsiooni HygieneIntense. See ühendab intensiivse pesu kuuma loputusega. On tõestatud, et nõudepesu 60 °C juures ja sellele järgnev 70 °C aur hävitab kuni 99,999% bakteritest – seda on kontrollinud ja kinnitanud Rhein-Waali ülikooli teadlased. Kuid see pole veel kõik! Sarja Beyond dishwashers masinatel on DeepWashi tehnoloogia: spetsiaalne hoiuala kuni 30 cm sügavate nõude jaoks. Selle abil saab pesta kitsaste avadega nõusid – pudeleid ja purke. See funktsioon on kasulik ka siis, kui on vaja pesta eriti määrdunud ja rasvaseid toiduvalmistamise nõusid, mida on raske käsitsi pesta.

Jah, puhtus on nõudepesumasina üks peamisi eeliseid. Kuid nagu näete, pakuvad tänapäevaste tehnoloogiate võimalused ka palju muud! Nõudepesumasin on kahtlemata suurepärane investeering, mis on juba võtnud kindla koha iga moodsa majapidamise köögis, lihtsustades mugavalt igapäevategevusi vastavalt teie elustiilile.